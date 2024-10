“No es solo mi futuro, es el de todo un país”: la incertidumbre de los estudiantes sobre la Pevau de este curso

Varios cientos de estudiantes de Bachillerato se han manifestado este viernes en Córdoba, dentro de la convocatoria de huelga realizada por el Sindicato de Estudiantes, para protestar porque, tras un mes del comienzo de curso, ni el alumnado ni el profesorado sabe cómo va a ser el examen de acceso a la universidad.

“Queremos estudiar, no adivinar”, “Selectividad sin modelo, estudiantes sin rumbo”, “Examen incierto, futuro desierto” o “No es solo mi futuro, es el de todo un país”, han sido algunos de los mensajes que han clamado los estudiantes que, desde la plaza de Las Tendillas, han iniciado una marcha hasta la Subdelegación del Gobierno en la capital cordobesa.

Porque de eso, de su futuro y de la incertidumbre que tienen, es de lo que más hablaban al ser preguntados por sus motivaciones para hacer huelga este viernes. “Aún no tenemos conocimiento de cómo va a ser el examen, ni nosotros ni nuestro profesores, que no saben cómo enfocar el temario. No tenempos modelo, no tenemos temario”, se quejaba Blanca García, una de las estudiantes de 2º de Bachillerato que este curso se enfrentará a la prueba de acceso a la Universidad.

Y, aunque aún queden meses para que llegue esa prueba final, quieren dejar a un lado la incertidumbre: “Aún hay tiempo, pero el examen va a ser nuevo y no conocemos cómo será. Los profesores tampoco saben cómo prepararlo”, aduce.

Como ella, otra estudiante, Elena Caballero, ejemplifica también por qué han salido hoy a las calles con un mensaje claro: “No sabemos cómo va a ser el examen que va a regir nuestro futuro”.

Con silbatos, pancartas y gritos, los alumnos que este año deberán preparar su acceso a la Universidad reclaman que la administración ponga ya sobre la mesa cómo será esa prueba, qué modelo seguirá y, así, poder afrontar los estudios este último curso para afrontar la Pevau con éxito. De momento, dicen, el desconocimiento sobre la prueba solo genera desconcierto.

Contra la actuación policial en Murcia

Además de reclamar que se conozca ya el modelo de Pevau para este curso, los estudiantes que se han manifestado en Córdoba también han lanzado un mensaje de solidaridad con los alumnos que se manifestaron por el mismo motivo la pasada semana en Murcia, donde se produjeron “agresiones policiales”.

“Tenemos derecho a manifestarnos y saber cómo va a ser la prueba de acceso a la Universidad”, señalaban los estudiantes cordobeses, mientras criticaban la actuación de la Policía en Murcia que acabó allí con enfrentamientos entre los antidisturbios y los estudiantes.