'Somos mujeres, somos la mitad del mundo': el 8M calienta motores en Córdoba

A poco más de dos semanas de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el movimiento feminista de Córdoba tiene ya previstas las acciones que compondrán este año la jornada de reivindicaciones feministas por la igualdad real entre mujeres y hombres. Una campaña de redes sociales que se viene sucediendo en los últimos días para calentar motores de cara al 8M y unas jornadas de información y reflexión tendrán el broche final en la gran manifestación que cada año recorre las calles de la capital con las principales reivindicaciones por una sociedad igualitaria.

Este año, el movimiento feminista se echará a la calle bajo el lema 'Somos mujeres, somos la mitad del mundo', según han confirmado a Cordópolis desde la plataforma Nosotras Decidimos, que aglutina a asociaciones y colectivos por la igualdad y es la promotora de las acciones el 8 de marzo.

Así, la manifestación del 8M partirá de la Glorieta de la Media Luna (Cruz Roja) a las 18:00, para realizar un recorrido por las calles del centro de la capital y terminar en la Plaza de La Corredera. Previamente, desde hace días, la plataforma Nosotras Decidimos está llevando a cabo una campaña de sensibilización en redes sociales , con el lema #PorSerMujeres en la que se ponen de manifiesto desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres históricamente y en su día a día.

Junto a ello, la plataforma ha organizado las jornadas Nosotras Conversamos, los días 4 y 5 de marzo, bajo el título La misoginia en el neoliberalismo, en las que habrá tres ponencias -una presencial y dos on line-, que también se podrán seguir por el canal Youtube de Nosotras Decidimos Córdoba. El 4 de marzo, María José Moruno hablará de Pornografía y poder en el centro cívico La Corredera a las 19:00. El 5 de marzo a las 11:00, Sara Berlori tratará en una charla on line sobre Libre elección y precariedad económica y ese mismo día a las 12:00 Sandra Moreno cuestionará ¿Por qué la misoginia aún no es delito de odio?, también por streaming.

Derechos y reconocimiento en las leyes y el día a día

"La plataforma Nosotras Decidimos vuelve a salir a la calle este próximo 8M, porque nos quedan muchas cosas por decir y muchas luchas que ganar", señalan como presentación de las actividades del Día Internacional de la Mujer de 2022. Así, apuntan que "las próximas batallas serán por y para las mujeres en derechos y reconocimiento", con reivindicaciones que van desde la exigencia a "ser tratadas como iguales no solo en las leyes, sino en el día a día y en todas partes".

"No somos objeto de uso y disfrute. No hemos nacido para ser soporte de vidas de otros. No hemos nacido para ser traficadas por mafias para el goce sexual de depravados. No hemos nacido para ser veladas por religiones que nos consideran cuerpos pecaminosos. No hemos nacido para ser ridiculizadas por rancios estereotipos sexistas creados por otros", rechazan desde la plataforma.

Por eso, ante este 8M, "estamos aquí para para denunciar la violencia institucional que apoya esta situación de usurpación, la indiferencia y la pasividad; incluso la connivencia de las autoridades políticas estatales, autonómicas y municipales con el intento de silenciar las agresiones que sufrimos las feministas al manifestarnos públicamente para reivindicar que se cumpla con la agenda de nuestros derechos".

Y, por todo ello -"y por mucho más", dicen-, "saldremos a las calles a manifestarnos, porque queremos una sociedad y una política que venga de la mano de las mujeres. Porque la realidad es que somos mujeres: somos la mitad del mundo y ahora nos toca a nosotras tomar la palabra, el poder y las riendas del cambio".