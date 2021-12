Dos mujeres al frente del PSOE de Córdoba

Será la primera vez que dos mujeres compartan todo el poder del PSOE de Córdoba. La que será nueva secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, ha designado a la palmeña Auria María Expósito como secretaria de Organización, según ha anunciado durante el décimo quinto congreso provincial del PSOE, que se está celebrando en Baena. Expósito ha sido concejala en el Ayuntamiento de Palma del Río entre 2001 y 2019 y ahora es asesora del PSOE en el grupo provincial de la Diputación.

Además, Crespín ha elegido para la Vicesecretaría primera de Acción Electoral para José Antonio Romero, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, y la Vicesecretaría segunda de Acción Política y Comunicación para Alberto Mayoral, ex delegado del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba y exsecretario provincial de las Juventudes Socialistas.

Los 164 delegados que han ejercido su voto en el 15º Congreso del PSOE de Córdoba han respaldado con un 93% la propuesta de la secretaria general, Rafi Crespín, para la nueva ejecutiva provincial.

Además, el expresidente de la Diputación Francisco Pulido será a partir de ahora el nuevo presidente del PSOE de Córdoba. La Secretaría de Redes Sociales, Imagen Corporativa y Proyección mediática la llevará Antonio J.González Barbero.

ÁREA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y DIGITAL: Inmaculada Román

- Secretaría de Digitalización: Manuel Carmona Rodríguez.

- Secretaría de Economía Social y Autónomos: Manuel Carmona Jiménez

- Secretaría de Empleo y Emprendimiento: Antonio J.Casado Morente

- Secretaría PYMES, Comercio y Comercio Exterior: Carmen Suanes Crespo

- Secretaría de Reindustrialización y Fondos europeos: Rosario Rossi Lucena

- Secretaría Turismo: M.ª Dolores Peláez García.

ÁREA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y SERVICIOS SOCIALES: Carmen Campos Bazán

- Secretaría de Servicios Sociales: Macarena Jiménez Rodríguez

- Secretaría de Igualdad: M.ª del Mar Morales Martínez

- Secretaría de Salud: María José Andrada Fernández

- Secretaría de Educación y Universidades: Carmen González Escalante

ÁREA RETO DEMOGRÁFICO Y TRANSICIÓN JUSTA: Rafael Félix Torres

- Secretaría Sostenibilidad y Medio Ambiente: M.ª Jesús Serrano Jiménez

- Secretaría de Agricultura y Ganadería: Antonio J. Jurado Moreno

- Secretaría de Cambio Climático y Transición ecológica: Francisca Carmona Alcántara.

- Secretaría Reto demográfico y Despoblación: M.ª Carmen Pozón Martín Castaño

**VICESECRETARÍA PRIMERA ACCIÓN ELECTORAL: José Antonio Romero

Sec. Comité electoral permanente: José Cantizani Bujalance

ÁREA POLÍTICA MUNICIPAL Y COMITÉ ASESOR GRUPOS EN OPOSICIÓN: José Álvarez Rivas

- Sec.Municipios menores de 10.000 hab. : Auxiliadora Muñoz Fernández

- Sec.Municipios mayores de 10.000 hab. : José A. García Recio

- Sec.Asesoramiento jurídico: Mariano Poyato Zafra

ÁREA DE CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN: Joaquín Dobladez Soriano

- Sec.Participación ciudadana y Consejos de distrito: Rafael Zafra Calero

- Sec. de Deporte: Marta Alejandre Luque

- Sec.de Cultura: José González Arenas

- Secretaría de Memoria Democrática: Pedro de la Fuente Serrano.

- Secretaría de Movimientos Sociales, Diversidad y LGTBI: Antonio Olivan Arjona

**SECRETARÍA ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN: Auria María Expósito Venegas

- Sec.de Atención al militante: Rocío Sánchez Reina

- Sec. de Dinamización de Agrupaciones: Teba Roldán Juez

- Sec. Nuevos afiliados: Francisco Fernando Sánchez Domínguez

- Sec.Relaciones laborales y Enlace sindical: Juan Jurado García

**ÁREA INSTITUCIONAL: Esteban Morales

La nueva secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha avisado este sábado "a la derecha de Baena y a la derecha de Córdoba" que los socialistas están "unidos y fuertes", de cara a las próximas citas electorales, especialmente a partir de la celebración este mismo día del 15 Congreso Provincial del PSOE de Córdoba.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en el marco de dicho cónclave, Crespín ha asegurado que "hoy va a ser un gran día para el PSOE, en su 15 Congreso", pues "los congresos siempre son grandes días, porque nos dedicamos todos los socialistas, en este caso de la Agrupación de Córdoba, a definir cuáles van a ser los retos y los objetivos que nos vamos a plantear como organización".

En este caso, según ha señalado la líder de los socialistas cordobeses, están celebrando su congreso bajo el lema de 'La fuerza de la unidad", porque "queremos que la unidad de todos los socialistas en Córdoba nos dé lo que necesitamos para combatir, en este caso a la derecha".

Además, según ha resaltado, "estamos hoy aquí en Baena, y lo hemos hecho a conciencia", no solo porque sea "un gran municipio", por la "grandeza que tiene con su olivar y con su gente", sino también para recordar como en las pasadas elecciones municipales, en las que el PSOE fue la lista más votada, le "arrebataron injustamente la Alcaldía" a los socialistas.

Por eso, con su congreso provincial celebrándose en Baena, desde el PSOE quieren "también transmitir un mensaje a Baena y a Córdoba, a la derecha de Baena y a la derecha de Córdoba: que los socialistas estamos aquí, que estamos unidos y que estamos fuertes, y que nuestra ponencia nos da la hoja de ruta para ofrecerle a la gente lo que está esperando de nosotros, porque sabemos que la gente está esperando al PSOE", y esa es "la satisfacción" que Crespín tiene este sábado, "como secretaria general del PSOE de Córdoba".

