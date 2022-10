Un millón de cordobeses por el mundo

En el mundo hay un millón de cordobeses. Las estadísticas son caprichosas, pero los números se mueven poco. El millón de cordobeses que hoy puebla la tierra sale si se suman los habitantes que viven en la provincia (hayan nacido o no en ella, los que estaban censados a fecha 1 de enero de 2021, el último oficial), los que viven en otros puntos de España y los que viven el extranjero.

El resultado de este cruce de datos (producto de sumar el dato de población del padrón del INE y los datos de Andaluces por el mundo que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, actualizados a 2022) da un número de cordobeses concreto repartidos por todo el globo: son 1.010.049.

De ese millón, la gran mayoría, un total de 771.945, vive en la provincia. Están repartidos de forma desigual, claro, ya que la capital cordobesa aglutina prácticamente la mitad de la población censada en Córdoba (322.071 ciudadanos) a 1 de enero de 2021.

Por otro lado, uno de cada cuatro cordobeses vive en España pero fuera de Córdoba. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 228.070 cordobeses viven fuera de la provincia. Las estadísticas sitúan a Córdoba como la segunda provincia andaluza de la que más se sale para vivir, después de Jaén.

La mayor parte de los cordobeses que viven fueran de la provincia residen en Cataluña. Son 98.097, poco menos de la mitad de todos los que viven fuera. El segundo grupo de cordobeses por España son los residentes en Madrid, 49.599 personas. En tercer lugar están los que viven en la Comunidad Valenciana, 29.205, y en cuarto, Baleares, con 10.986 cordobeses.

Además, hay un 1% de cordobeses que vive en el extranjero. Son 10.034 personas, con datos actualizados a 2022. La mayoría, 7.790, vive en Europa. Además, hay 1.676 cordobeses en América, 330 en Oceanía, 174 en Asia y 64 en África.

Según las estadísticas de la Junta, en los últimos dos años, han retornado a la provincia 552 cordobeses, lo que convierte en la tercera provincia andaluza con peor tasa de retorno, después de Jaén y Huelva.

