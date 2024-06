Marta Díez Arnáiz: “En España no está interiorizado que la tecnología nos puede hacer ganar mucho”

Marta Díez Arnáiz, ESG Leader de la consultora Bosonit y LinkedIn Top Voice, será la protagonista de la jornada Business Intelligence en acción, sobre el uso de datos e inteligencia artificial en el mundo empresarial. Sobre la ponencia, que tendrá lugar este jueves a las 10:00 en el Salón de Actos del Edificio Vial Norte UCO, y está impulsada por Fundecor, la Universidad de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), habla Díez con Cordópolis para dar a conocer el entorno de los datos y la inteligencia artificial.

Cuenta que su intervención en la jornada tiene como objetivo “poner en valor qué tipo de datos generan las empresas, cómo los generan y cómo se pueden utilizar”. Y apunta que, desde la organización, “nos dimos cuenta de que en Córdoba no había mucho conocimiento sobre cómo las empresas pueden utilizar los datos que generan”.

“Las empresas llegan a generar más de 160 gigas de datos al día, que es una barbaridad”, expone, “pero utilizan tan solo un 5% en formato de bases de datos de proveedores, facturas y recursos humanos”.

Todo tipo de datos

Sobre su labor en la consultora Bosonit, explica que “nosotros somos expertos en coger cualquier tipo de dato, ya sea estructurado o no estructurado, y hacer que nos sirva”. “Trabajamos con datos 360”, añade.

Además, comenta que la obtención de los datos depende de la naturaleza de la empresa, y que estos pueden ser recogidos, por ejemplo, mediante sensores o las propias máquinas, en el caso de las industrias, o a través de la página web de la empresa, en el caso de las orientadas a ventas.

Díez asegura que trabajan con todo tipo de empresas, y que, aunque en un inicio estaban “muy enfocados en los sectores bancario e inmobiliario”, ya trabajan con e-commerce y todo tipo de industrias. “E incluso servicios”, añade, “hemos ayudado a cadenas hoteleras o empresas de restauración”.

“También todo lo que tenga que ver con consumidores”, expone, “ya que también generan muchos datos: qué les gusta, cuando compran, cuándo no lo hacen o cuánto tiempo tienen cosas en el carrito, por ejemplo”.

La inteligencia artificial también tiene un papel importante en el uso de datos en el mundo empresarial. Díez señala que, desde hace más de siete años, la utilizan en sus proyectos. Por ejemplo, explica que, cuando trabajan con empresas de congelados, “nos sirve para saber cuántos componentes de cada estilo debe tener una menestra”. “También prestamos estos servicios cuando la parte de datos está hecha y hay una necesidad de inteligencia artificial que nos puede potenciar” añade.

Sobre la forma en la que procesan los datos, apunta que “hace años todo se hacía con Excel, y hoy se sigue utilizando, pero llega un momento en que la cantidad de datos que manejas en Excel es incontrolable, y, sobre todo, no es entendible por la mente humana”. En este sentido, señala que los datos pasan “cinco fases”, para finalmente ser mostrados “de manera visual”.

“En España hay mucho por hacer todavía”

Por otro lado, Díez indica que en España, “al ser un país de servicios, no está tan interiorizado que la tecnología nos puede hacer ganar mucho”. Y expone que, aunque hay sectores, como el bancario, el inmobiliario, el de los seguros o algunas industrias como la automoción, que utilizan los datos diariamente, “en otros sectores hay mucho por hacer todavía”.

Asimismo apunta que “la inversión en tecnología es alta, pero no nos podemos quedar atrás, la tecnología está para ser usada y no tenerle miedo”. Y anima a las empresas a que hagan esa inversión “para no quedarse atrás, porque la inversión en datos es inversión en competitividad”.