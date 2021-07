La llegada de los rastreadores militares logra identificar el origen de cuatro de cada diez contagios en Córdoba

¿Has dado positivo y te ha llamado por teléfono un soldado? Sí, son militares de la llamada Misión Baluarte, el último esfuerzo del Ministerio de Defensa para ayudar a provincias como Córdoba en las que la falta de rastreadores estaba provocando una transmisión desconocida de la Covid 19. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, la llegada de los militares que trabajan como rastreadores en la provincia de Córdoba ha posibilidad saber ya el origen de cuatro de cada diez contagios en la provincia de Córdoba. La pasada semana, apenas si se sabía el origen de de siete de cada 100 positivos. La diferencia, por tanto, es abismal.

En total, el Ejército de Tierra cuenta con 1.109 rastreadores, junto a los 65 del Ejército del Aire y los 136 de la Armada. Hasta la fecha, han realizado más de cinco millones de llamadas en toda Andalucía, según ha detallado el Ministerio de Defensa. Y en provincias como Córdoba están salvando la detección temprana de contactos en esta quinta ola. Hasta la pasada semana, el origen era desconocido en la mayoría de los casos y muchas personas eran contactos estrechos de positivos sin saberlo, por lo que podrían estar contagiadas y contagiando, de ahí la importancia de este dispositivo militar.

En estos contactos, realizados a través de llamadas telefónicas, son los encargados de conectar con personas que han dado positivo en Covid 19 para interesarse por su estado de salud, sus posibilidades de conseguir alimentos y medicación, si son personas de riesgo por tener patologías previas o sus contactos recientes, desde dos días antes de presentar síntomas o si son asintomáticos, desde que se realizaron la prueba. También se realizan seguimientos a contactos que no han dado positivo en coronavirus, pero que deben cumplir con la cuarentena domiciliaria. Por otra parte, esta semana se están realizando seguimiento a las variantes de Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia.

Mientras tanto, el informe del Ministerio de Sanidad señala cómo en Córdoba la pandemia sigue empeorando. Así, el 17% de las camas UCI de los hospitales cordobeses ya están ocupadas por pacientes con coronavirus. La pasada semana eran el 11%. Además, esta semana el 6,8% de las camas convencionales están ocupadas por este tipo de pacientes, frente al 4,8% de la pasada semana. Las cifras están lejos del colapso sanitario, pero esta semana el hospital Reina Sofía de Córdoba ha tenido que abrir una nueva unidad para atender a pacientes con coronavirus.

Otro dato considerado como muy malo es que el 17,4% de los cordobeses que se hace una PCR acaba dando positivo. Ese dato señala que está habiendo una alta transmisibilidad de la enfermedad en esta semana. El Ministerio de Sanidad siempre consideró que para tener a la pandemia bajo control el dato óptimo es que la positividad no pasase del 5%. En estos momentos, Córdoba tiene una de las positividades más altas de España.

