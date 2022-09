La Junta sitúa en los ayuntamientos la “obligación” de “velar” por la convivencia de taxis y VTC

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha subrayado este miércoles que los ayuntamientos andaluces deben velar por la aplicación del Decreto Ley aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno por el que modifica, a su vez, la Ley 2/2003 de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Andalucía, reguladora de los vehículos de transporte con conductor (VTC). El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a la norma que permite operar a los VTC a partir del 1 de octubre, una medida rechazada por el sector del taxi.

Carazo ha situado en los ayuntamientos la obligación de velar por la nueva norma y ha insistido en que “deben ayudar a la administración autonómica”, recalcando que “es su obligación y además tienen potestad para recaudar”.

Carazo, en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, ha explicado que para la aplicación del decreto, que entrará en vigor este sábado 1 de octubre, “he propuesto una mesa estable para vigilar su aplicación, donde los ayuntamientos son fundamentales”. “Es una actividad que se realiza en las ciudades”, por lo que “los ayuntamientos van a tener potestad sancionadora, recaudar impuestos para ello y colaborar para armonizar y aplicar la norma”, ha añadido.

En esta línea, ha detallado que en el ámbito urbano “tienen competencia los ayuntamientos y la Junta a través de la Inspección de Transporte”. La consejera ha puesto de relieve que “vamos a compartir tareas, estoy convencida de que si coordinamos la actividad y la Inspección de Transporte trabaja de forma estrecha con la Policía Local podemos vigilar la norma, hacerla aplicar y favorecer la actividad para que se desarrolle con la máxima calidad para el consumidor”.

La titular de Fomento ha recalcado que desde la Junta “vamos a dar a los ayuntamientos herramientas de colaboración y la capacidad de recaudar con las sanciones que puedan derivarse de la vigilancia de la actividad”.

Sobre el proceso de negociación, Carazo ha incidido en que “ha sido complicado”, subrayando que “hemos tenido muchas horas de conversación examinando medidas siempre en base a la seguridad jurídica”. “Me siento satisfecha de haber agotado hasta el último minuto para conseguir un acuerdo y regular una actividad que venía del conflicto”, ha señalado la consejera. “Esperamos que la convivencia sea real y efectiva para los ciudadanos”, ha apostillado.

“Llevamos trabajando con el sector del taxi desde 2019, actualizando su reglamento y preparando la llegada de esta norma. Lo que nos duele que es se ponga en duda que no ha existido diálogo y voluntad de negociar por parte de la Junta”, ha concluido.

Los taxistas de Andalucía han protagonizado una marcha y una concentración ante el Parlamento de Andalucía este miércoles, en protesta por el decreto aprobado por la Junta. Asimismo, han anunciado que recurrirán la nueva norma en los tribunales y con todas las medidas que estén sus manos.

La aprobación del decreto sobre los VTC se produjo el martes, un día después de que se congregaran por primera vez todos los sectores implicados en la negociación, en una reunión que se saldó sin acuerdo y en la que Fomento aseguró que mantendrían las negociaciones “hasta el último minuto”.

A la espera de conocer los detalles del decreto, cabe recordar que el taxi y los VTC chocaban principalmente en lo referido a la ratio de licencias, además de discrepar en el requisito de precontratación para los VTC, que los taxistas exigían que fuese de al menos quince minutos, mientras que los VTC entendían que afectaba a la competencia.

