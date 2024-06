La Junta autoriza exhumar fosas en Villafranca seis años después de la propuesta de los especialistas

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha anunciado su autorización para exhumar fosas del franquismo ubicadas en Villafranca de Córdoba y para localizar e identificar los restos que se hallen en ellas.

La Junta de Andalucía ha dado a conocer esta orden este viernes, 14 de junio, día que la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática reconoce como recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Además, esta autorización llega más de seis años después que un comité técnico especializado propusiera estos trabajos a la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno andaluz.

Según aparece reflejado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), fue el pasado 7 de mayo cuando la Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deporte, en manos del malagueño Víctor Manuel González García, aprobó la propuesta de los especialistas, fechada en enero de 2018.

En aquel dictamen, el comité técnico también contempló que era necesario actuar en otros nueve municipios cordobeses: Baena, Cabra, Fuente Obejuna, Espejo-Montoro, Hinojosa del Duque Montilla, Posadas y Puente Genil. En 2021, la Junta autorizó estos trabajos en cinco pueblos: Cabra, Hinojosa del Duque, La Carlota, Montilla y Peñarroya-Pueblonuevo. Antes, en 2018, dio el visto bueno a estos mismos trabajos en Santa Eufemia.

