El PSOE de Córdoba acusa a la Junta de aplicar “al ralentí” la Ley de Memoria

Los vicesecretarios generales del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero y Alberto Mayoral, han acusado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, de “ordenar la derogación política” de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, “promovida en 2017 por el anterior Gobierno socialista y que salió adelante sin oposición alguna”.

Sin embargo, según ha informado el PSOE en una nota, “desde la llegada del PP a la Presidencia de la Junta ha dejado en el dique seco” a esta Ley, “paralizada y sin desarrollo alguno”, lo que a juicio de los socialistas es “como una derogación parlamentaria en toda regla, porque la está dejando morir”.

En un acto de conmemoración por el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del intento de golpe militar de 1936 y de la posterior dictadura franquista, en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, tanto Romero como Mayoral han resaltado que “desarrollar y empoderar la Ley de Memoria Histórica es una deuda que siempre tendremos con quienes lucharon por la democracia, incluso entregando sus vidas en una de las páginas más negras y dolorosas de nuestro pasado”.

Por eso, han criticado “el incumplimiento por parte del Gobierno de Moreno” de la norma andaluza, asegurando que, “como no son capaces de derogarla”, están provocando su “languideciendo”, pues la aplican “al ralentí, porque para la derecha no existe la memoria, no le conviene que se recuerde”.

Desde el PSOE de Córdoba se ha puesto de manifiesto que “Andalucía es la comunidad con más número de fosas, con alrededor de 900, y donde la represión franquista fue más dura, alcanzando la cifra de casi 50.000 víctimas, según el mapa de fosas realizado por la Junta tras un informe encargado en 2021”.

En Córdoba capital, “un acuerdo entre administraciones que ha arrancado con tres años de retraso está permitiendo la exhumación de las fosas comunes localizadas en los cementerios de San Rafael y La Salud, donde los expertos tratan de identificar a 4.000 represaliados que fueron fusilados en el golpe de 1936 y durante el franquismo, pertenecientes a 34 provincias y 15 países”.

Romero y Mayoral han reivindicado “la importancia de la memoria histórica para reforzar la propia democracia y combatir la ola de populismos reaccionarios, alentada por partidos de derecha y ultraderecha, que intentan socavar los pilares de nuestra convivencia con la propagación de bulos, mentiras y manipulaciones”.

En la concentración convocada por el Día de Recuerdo y Homenaje a las víctimas del franquismo, los vicesecretarios del PSOE en Córdoba han urgido a Moreno a “revertir su inacción en materia memoria histórica, tras haber practicado una reducción paulatina de los fondos para aplicar la Ley, con un nivel de ejecución ínfimo, el abandono de proyectos y el arrinconamiento de órganos de tanta importancia como el Consejo Andaluz de la Memoria”.

En contraste, en el PSOE lo tienen “muy claro”, en cuanto a que “los principios de verdad, justicia y reparación no pueden quedar sólo en el aire o en los discursos, hay que trasladarlos a normas y leyes, y éstas, ejecutarlas y desarrollarlas”, según han señalado Mayoral y Romero, quienes han precisado que, “en poco más de un año y a pesar de la pandemia, el Gobierno de España destinó a exhumaciones en Andalucía más de dos millones de euros, más que el total ejecutado por el Gobierno de Moreno en el mandato anterior para el total de actuaciones en Memoria Democrática”.