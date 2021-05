La Junta asegura que las clases en la Universidad del próximo curso serán presenciales

La Junta de Andalucía prevé que el cien por cien de las clases sean presenciales el próximo curso académico 2021/2022 en las universidades y ha valorado que los centros escolares (colegios e institutos) "han estado libres de covid por encima del 90% siempre".

"Han funcionado los protocolos, el enorme trabajo de nuestros docentes" y la responsabilidad de los alumnos, que "han sido ejemplares", ha dicho en declaraciones a la prensa el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, en un acto en Sevilla, donde ha estado acompañado del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, que ha sido el que ha informado de la intención para las universidades.

No obstante, "dependerá del estado sanitario de Andalucía" y "en últimas instancia la palabra la tiene la Consejería de Salud y Familias, pero al ritmo al que se está vacunando y con la perspectiva de que a partir de junio vengan cantidades elevadas de vacunas, soy optimista para que en septiembre haya más del 70% con dos dosis, soy optimista en el sentido de que empezaran muy probablemente las clases presenciales y así continuaremos todo el curso académico", ha subrayado Velasco.

Por su parte, Imbroda ha informado que este miércoles se reúnen las comunidades autónomas con el Gobierno para plantear cómo va a ser el próximo curso académico, punto en el que ha destacado la baja incidencia del virus en los centros escolares y ha confiado en que se pueda "avanzar en, digamos, aliviar algo estas medidas".

Preguntado por el uso de la mascarilla, no ha adelantado nada. "No sé si por ejemplo en el recreo se lo van a poder quitar o no, si en el aula la tienen que llevar o no, entonces todas estas preguntas se tienen que ir dando respuesta en función de cómo vaya la inmunización de la población", ha afirmado.

"No sé si la distancia no tiene que ser en el aula de metro y medio, todas estas cuestiones, que han sido fundamentales para que hayamos podido tener un curso razonablemente bueno, a pesar de las circunstancias excepcionales que hemos vivido, van a mantenerlas o algunas se van a ir eliminando o relajando, estas son las respuestas que necesitamos conocer para organizarnos cuentos antes", ha concluido.