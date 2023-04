Indra y Navantia colaborarán en proyectos para la Base Logística del Ejército en Córdoba

Indra y Navantia, dos de las empresas más importantes especialistas en el sector de defensa en España, colaborarán en el desarrollo de proyectos tecnológicos para la futura Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Ambas empresas han expuesto las soluciones de innovación en las que trabajan actualmente en el área de la logística para defensa dentro de SYMDEX, las jornadas sobre sostenimiento y ciclo de vida de los sistemas de armas que se han celebrado recientemente en Madrid, según avanzó Infodefensa.

En ellas, Indra y Navantia han avanzado que rubricarán un convenio de colaboración para trabajar en proyectos tecnológicos asociados a la Base Logística. Ambas compañías ya suscribieron un acuerdo a finales de 2022 sobre el Sistema Logístico Predictivo del Ejército (Silpre), que debe dar respuesta a las necesidades logísticas del Ejército de Tierra.

Estas empresas trabajan ya en la logística predicitiva y los avances en el denominado 'gemelo digital logístico'. Se trata de una herramienta para una logística eficiente, que permite simular escenarios, anticiparse a posibles fallos y contar con toda la información histórica de datos, almacenamiento, distribución, pedidos y envíos.

Indra es un proveedor líder mundial de soluciones innovadoras propias en los mercados de Transporte, Tráfico Aéreo y Defensa. Asimismo, Navantia es una empresa de referencia internacional en alta tecnología e integración de sistemas para defensa, así como en la digitalización de procesos productivos, el uso e integración de nuevas tecnologías y la aplicación de la inteligencia artificial.

Tanto en el desarrollo del Silpre como de las tecnología para la Base Logística, también participa a Universidad de Córdoba (UCO). Recientemente, Navantia y la UCO firmaron un acuerdo para trabajar conjuntamente en iniciativas relacionadas con la Base Logística del Ejército de Tierra en la capita cordobesa.

La Universidad de Córdoba y la empresa Navantia colaborarán así en trabajar conjuntamente en proyectos de inteligencia artificial aplicados a la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Ambas entidades desarrollan una propuesta de valor al programa Silpre de logística predictiva para el Ejército. Con esta nueva alianza, sellaban su compromiso para ofrecer todo su ‘know-how’ en cada ámbito de actividad al Ejército de Tierra.

La UCO cuenta con una dilatada experiencia en investigación en diferentes tecnologías aplicadas a la industria militar, como proyectos de mantenimiento predictivo que la Universidad de Córdoba espera que queden recogidos en el sistema Silpre que pretende ser la plataforma integral de logística predictiva del Ejército, electrificación de vehículos, uso de las tecnologías de plasma para la descontaminación NBQ o proyectos relacionados con la energía, en los que se está trabajando actualmente., en los que se está trabajando actualmente.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!