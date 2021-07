La incidencia se duplica en Córdoba capital en solo dos semanas y sigue al alza en 45 municipios

La incidencia de la pandemia se ha duplicado en la ciudad de Córdoba en las dos últimas semanas, según los datos comunicados por la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad. En este tiempo, la incidencia sigue al alza en otros 45 municipios cordobeses. Solo ha descendido en siete y en el resto, en un total de 24, se mantiene igual que en los 14 días anteriores.

De esta manera, y según los datos de Sanidad, en Córdoba capital la incidencia ha pasado de 260 casos por cada 100.000 habitantes a 540, según los datos de este pasado martes. El incremento es del doble, algo que comienza a preocupar a las autoridades sanitarias. Hay otras grandes ciudades cordobesas, como Lucena, donde el crecimiento es aún más notable. Así, en la ciudad de la Subbética han pasado de 395 casos de tasa de contagio a 791, según los últimos datos comunicados al Ministerio de Sanidad. Puente Genil, por su parte, ha pasado de 281 casos a casi 600, según las últimas informaciones.

La tendencia en la provincia de Córdoba sigue siendo claramente al alza, al contrario de lo que empieza a ocurrir en el resto de España donde la pandemia aumentó mucho más rápido pero ya se ha estabilizado e incluso comienza a remitir de nuevo en algunos lugares. De los 77 municipios de la provincia de Córdoba, la incidencia ha subido en 46. Además de Córdoba, Lucena y Puente Genil, la incidencia se incrementa en Pozoblanco, Montilla, Baena, La Carlota, Montoro, Pedroche, Cabra, Palma del Río, Santaella, Villa del Río, Priego de Córdoba, Fernán Núñez, Posadas, Montemayor, Doña Mencía, Nueva Carteya, Villafranca, Adamuz, Fuente Palmera, Rute, Benamejí, Iznájar, Belmez, Fuente Obejuna, Hinojosa del Duque, El Carpio, Moriles, Monturque, Castro del Río, Hornachuelos, La Rambla, Belalcázar, Carcabuey, La Victoria, Dos Torres, Villaviciosa, Palenciana, Montalbán, La Granjuela, Luque, Cardeña, Encinas Reales y La Guijarrosa.

En cambio, la pandemia comienza a remitir en otras siete localidades cordobesas: Aguilar de la Frontera, Villanueva de Córdoba, El Viso, Cañete de las Torres, Espejo, Villanueva del Duque y Espiel. En el resto de municipios se mantiene de una manera similar a las dos semanas anteriores.

El resto de valores destacan una quinta ola claramente al alza en la provincia de Córdoba, con datos que ya superan a la cuarta ola (la de la pasada primavera) y comienza a acercarse en incidencia al menos a la segunda. En las últimas dos semanas los casos registrados han aumentado en un 47% con respecto a las dos semanas anteriores.

También en los hospitales los datos son peores. Según los datos de Sanidad, hay un 44% más de hospitalizados que hace dos semanas y un 49% más de pacientes en la UCI. Este miércoles, la Junta de Andalucía confirmó que en la provincia de Córdoba había 115 personas en el hospital y 23 de ellas en la UCI. El propio Reina Sofía ha anunciado que abría una segunda unidad Covid ante el incremento de casos e ingresos hospitalarios.

El perfil de paciente hospitalizado con Covid-19 mantiene prácticamente la media de edad que la última semana, con 56 años en planta y 52 años en UCI.

A pesar del incremento de la incidencia, la vacunación está demostrando su efectividad y evitando que muchas personas que se contagian no desarrollen una enfermedad grave. Así, en estos momentos, en torno a un 80% de los pacientes ingresados en UCI con Covid-19 no están inmunizados y, los pacientes con la pauta completa de la vacuna que requieren cuidados críticos presentan otras patologías de base y factores de riesgo importantes.

En este contexto, el hospital pide la colaboración de la ciudadanía para detener el aumento de la incidencia manteniendo las medidas de prevención (mascarilla, higiene manos, distancia de seguridad, etc.) y, recuerda la importancia de la vacunación, que está resultando clave para frenar el desarrollo de una enfermedad grave.

