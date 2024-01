Los hoteles y apartamentos de Córdoba marcaron el mejor noviembre desde que hay registros turísticos

Los hoteles y apartamentos de Córdoba tuvieron un mes de noviembre más propio de la temporada alta que de lo que en la ciudad se considera temporada baja. Como poco, el mes de noviembre de 2023 fue el que mejores datos turísticos ha ofrecido desde que hay registros, tanto en la capital como en la provincia.

Según los balances que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE) de coyuntura hotelera y extra hotelera, y sin contar con las viviendas con fines turísticos (de las que el INE no ofrece datos mensuales), noviembre se cerró con 97.085 viajeros alojados en los hoteles y 8.434 turistas en los apartamentos de la provincia. Es decir, un total de 105.519 turistas visitaron Córdoba en noviembre del año que acaba de terminar.

Ni siquiera en 2019, el año previo a la pandemia, se dieron números tan altos de viajeros. En aquel ejercicio, noviembre sumó 92.401 viajeros en los hoteles y 3.915 en los apartamentos. Es decir, 9.203 turistas menos.

El dato de noviembre es especialmente bueno en los hoteles, que han tardado más en recuperarse de la crisis del Covid y hasta ahora no habían superado los datos de 2019. Aunque, exponencialmente, el mayor aumento se ha dado en los viajeros que se alojan en apartamentos turísticos, que han crecido un 115% desde la pandemia.

Los datos de noviembre ahondan en la idea de que la fórmula del Otoño Cultural está cuajando y convirtiendo a la ciudad en atractiva más allá de la temporada alta primaveral. Y es que los datos de noviembre llegan después de que octubre de 2023 superara a mayo en número de turistas.

