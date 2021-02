El Grupo Social ONCE entrega casi 1.000 kilos de alimentos contra la pandemia

La directora de la ONCE en Córdoba, Carmen Aguilera, ha entregado este miércoles al presidente del Banco de Alimentos de Córdoba, Carlos Eslava, la segunda entrega de la campaña 'Toneladas de Compromiso', con otros 912 kilos de alimentos que se suman a los 1.753 entregados el pasado mes de diciembre.

Según ha indicado la ONCE en una nota, los trabajadores que conforman el Grupo Social, la suma de la ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados a la Organización y sus familias, reunieron en tres semanas el objetivo previsto para tres meses de alcanzar los 111.111 kilos en toda España para los Bancos de Alimentos de todas las provincias, con el objetivo de tratar de paliar los efectos de la pandemia sobre muchas familias en situación de dificultad.

La previsión arrancó con el objetivo de lograr 111.111 kilos globalmente en dos entregas, diciembre y febrero. Pero el llamamiento del Grupo Social ONCE a sus trabajadores logró tal éxito y acogida que en diciembre se habían recogido, en solo tres semanas, 156.379,44 kilos, que se entregaron en Navidad.

La segunda fase arrancó pasadas las fechas navideñas para hacer la entrega en febrero y, de nuevo, la recogida se ha disparado hasta los 121.670 kilos, que hacen el Grupo Social ONCE haya sido capaz de colaborar con 278.049,81 kilos con los Bancos de Alimentos provinciales.

En esta segunda fase de la campaña el Banco de Alimentos de Córdoba ha recibido un total de 912 kilos en alimentos.

Se trata de alimentos de primera necesidad no perecederos, tales como, arroz, pasta, azúcar, aceite, legumbres, conservas o productos infantiles, entre otros, que se han recogido en todos los centros de trabajo del Grupo Social ONCE en la provincia de Córdoba.

"Las crisis se ceban siempre con las personas más vulnerables de la sociedad", ha reconocido Carmen Aguilera, quien ha subrayado que "esta aportación no hace más que devolver a la ciudadanía nuestra gratitud por la confianza que depositan también en la labor social que realiza la ONCE y el Grupo Social ONCE a través de sus productos de juego".

A su juicio, se trata de un gesto de solidaridad que cobra aún más valor "en un momento extraordinariamente delicado para tantas familias tan perjudicadas por la crisis económica y social y la desigualdad social que está generando esta pandemia".