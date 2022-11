Una exposición muestra cómo el comercio justo puede ayudar a combatir los problemas sociales

La Facultad de Ciencias del Trabajo acoge desde este jueves y hasta el próximo 30 de noviembre la exposición Empoderadas. Mujeres del Comercio Justo. Una muestra en la que son las propias mujeres trabajadoras de cooperativas de Comercio Justo de Marruecos, Nicaragua o la India las que cuentan cómo este tipo de relaciones comerciales favorecen el empoderamiento de las mujeres de su comunidad y la igualdad de oportunidades. La muestra llega a Córdoba de la mano de la cooperativa IDEAS Comercio Justo y el Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba (UCO), con la colaboración de la Cátedra de Cooperación y Solidaridad y el Ayuntamiento de Córdoba.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO, Sara Pinzi, ha inaugurado la muestra “esta iniciativa de mujeres empoderadas es muy importante también para ver cómo el tema del género se puede transversalizar. Es importante para tener un desarrollo, tener un enfoque de género”.

Además, Pinzi ha explicado que es lo que se intenta transmitir con estas iniciativas “con estas jornadas queremos transmitir la importancia del consumo responsable, del comercio justo para toda nuestra sociedad, la importancia del trabajo dentro de la ciudad, la colaboración con el Ayuntamiento y la colaboración que todos estamos haciendo, que es necesario un enfoque para poder abarcar estos problemas. Lo que queremos es que a través de un enfoque de género y feminista podemos resolver muchas problemáticas”.

Roberto Ballesteros, representante de la cooperativa IDEAS, ha señalado que la muestra, cedida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, es una poderosa herramienta para trasladar a la comunidad universitaria los valores con los que trabaja el Comercio Justo, a lo que se añade el enfoque de equidad de género, que permite a las mujeres productores escapar de realidades de pobreza y violencia cotidiana.“Esta exposición está basada en la equidad de género sabéis que el 25 de noviembre es el día mujer contra la violencia de género y en este sentido queremos destacar el trabajo que llevamos llevando do a cabo durante décadas con el ayuntamiento de Córdoba enseñando y confeccionando proyectos de cooperación y desarrollo que transformar realidad en Asia, África o américa Latina”, ha añadido.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha acudido también a la inauguración de la muestra para poner de manifiesto el compromiso del consistorio con la promoción del Comercio Justo, con un pacto que alcanza ya casi los quince años desde que Córdoba fuera declarada ‘Ciudad por el Comercio Justo’ y que se sostiene en el tiempo pese a los cambios de gobierno. Además, Albás ha transmitido el objetivo de estas jornadas “para acercar a la ciudadanía unas realidades que son ciertas en muchos lugares del mundo. Realidades, de muchísimas mujeres que a través del comercio justo pueden salir de situaciones sociales complicadas. Es muy importante que los cordobeses sepan que desde Córdoba, se está trabajando muchísimos y muy bien gracias a entidades como Ideas y a gracias a técnicos del propio Ayuntamiento. Es muy importante poner en valor que gobierne quien gobierne seguimos trabajando en esa misma línea, con lo cual son planteamientos que no tienen ideología: la mujer y la igualdad no debe tener ideología”. Tras su paso por Ciencias del Trabajo, la exposición se trasladará al Campus de Rabanales.

