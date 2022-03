Europa permite la siembra de barbechos para amortiguar la pérdida del grano ucraniano

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves que la UE tome medidas para garantizar el suministro de alimentos en el mercado comunitario, como flexibilizar el uso de terrenos de barbecho para cultivos, la movilización del fondo de crisis de la Política Agraria Común (PAC) así como facilitar asistencia a Ucrania.

Esto permitirá a los agricultores cordobeses sembrar los terrenos que tienen que dejar obligatoriamente en descanso si quieren cobrar la subvención. Córdoba, de hecho, es una de las provincias con más superficie dedicada a barbecho de toda Andalucía. Se calcula que son cerca de 30.000 las hectáreas sin cultivar en la provincia. Esa superficie podrá ser sembrada ahora con girasol, un cultivo de primavera.

La resolución, aprobada con 413 votos a favor, 120 en contra y 49 abstenciones, insta a aumentar la producción agrícola en la UE, para lo cual los eurodiputados han pedido que se flexibilice el uso de los terrenos de barbecho para la producción de cultivos, una petición que habían hecho ya España y Portugal en febrero para paliar los efectos de la sequía en la península Ibérica.

Esta posición está en línea con lo que la Comisión Europea planteaba este miércoles como parte de su plan de acción de seguridad alimentaria en el que aprobó la activación del fondo de crisis para los agricultores, del que España recibirá 64,5 millones de euros -la segunda mayor dotación de la UE, y el uso de terrenos de barbecho para cultivo.

Además, la Eurocámara ha instado a la Comisión Europea a movilizar los 479 millones de euros del fondo de crisis incluido en la Política Agraria Común para ayudar a los sectores más afectados y a conceder ayudas estatales flexibles para agricultores y ganaderos.

El Parlamento Europeo también ha solicitado ayuda para Ucrania a nivel humanitario y alimentario a largo plazo. En este sentido, los eurodiputados han propuesto que se abran corredores alimentarios entre Ucrania y la UE que se articulen como alternativa para los puertos cerrados en el Mar Negro y que se envíen semillas, combustible y fertilizantes a los agricultores ucranianos.

La Eurocámara ha incidido en que la UE necesita reducir su dependencia de las importaciones de un número reducido de proveedores apoyándose en terceros países. En un paso más, los eurodiputados han pedido a la Comisión Europea medidas para aliviar la subida de precios de los fertilizantes y han propuesto reducir la dependencia de las importaciones de este producto a través de alternativas orgánicas.

