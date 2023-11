Estudiantes de un instituto público de Córdoba secundarán la huelga de este viernes convocada por un sindicato de Vox

Estudiantes del IES López Neyra, en Córdoba, han anunciado que secundarán este viernes la jornada de huelga general convocada por el Sindicato para la Solidaridad de los Trabajadores de España, organización de Vox, tal y como anunció en 2020 el líder de la formación, Santiago Abascal. Según un escrito remitido por el director del centro, al que ha tenido acceso este medio, el alumnado a partir de 3 de la ESO se sumará a esta jornada de huelga para unirse a las reivindicaciones del sindicato: “Expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales, y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España”.

Según el escrito, el alumnado “ha adoptado de manera mayoritaria la decisión de secundar la jornada de huelga general”. Para tomar esta decisión, cada grupo de alumnos ha celebrado las correspondientes asambleas de aula, donde se ha tomado la decisión.

Tras ello, la misma ha sido comunicada al director del centro. Además, de manera individual, cada alumno ha reflejado en cada acta su decisión personal de asistir o no al centro para secundar dicha huelga.

La dirección del instituto ha advertido al alumnado que, independientemente del número de estudiantes que en cada clase secunde la huelga, el profesorado impartirá las clases de manera normal, pudiendo incluso proponer alguna actividad evaluable si así lo tenía previsto.

Esta convocatoria de huelga general afecta tanto al personal docente como al no docente y al alumnado, concretamente, al perteneciente a 3º y 4º de la ESO, así como a los que cursan Bachillerato y Ciclos Formativos.

Además de esta huelga general, este sindicato ha convocado concentraciones durante este viernes a las 20:00 frente a las sedes del PSOE, entre ellas, la de Córdoba.

Detrás de esta huelga general también está Revuelta, una organización desconocida hasta ahora y secundada por Vox y sus grupos afines, aunque se desvinculan de ella. Es esta entidad la que, principalmente, está llamando al paro a todo tipo de estudiantes mediante un comunicado en el que asegura que el PSOE ha cedido ante “todos los partidos separatistas, golpistas y filoetarras, que son enemigos declarados de España.”

