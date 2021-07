ERTEs que se transforman en EREs: los despidos masivos sobrevuelan Córdoba

El mercado laboral cordobés ha vivido en la primera semana de julio una de cal y otra de arena. El Ministerio de Trabajo ha publicado los mejores datos de la caída del paro en la provincia para un mes de junio desde que hay registros. Más de 4.000 personas en la provincia de Córdoba han abandonado el desempleo, una cifra histórica para un solo mes. La provincia, de hecho, ha recuperado la situación pre Covid en cuanto al empleo.

Pero en la misma semana se ha anunciado el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de todo 2021. Emergia, un call center que es el mayor empleador privado de la ciudad, ha anunciado que despedirá a 260 personas. A la vez, los sindicatos han alcanzado un acuerdo con CaixaBank para otro ERE, que en la provincia de Córdoba afectará a 69 personas. Y los trabajadores de Pan Recor han logrado ser despedidos. Una treintena de empleados han logrado, al menos, ser incluidos en un ERE. En total, se perderán casi 400 puestos de trabajo en la ciudad en procesos regulados de despido.

Ahora mismo, la sensación en el mercado laboral es extraña. Muchas empresas cordobesas han logrado sobrevivir a la pandemia gracias a los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) habilitados por el Gobierno. El Ejecutivo añadió una cláusula a las empresas que presentasen un ERTE a su plantilla: durante los seis meses siguientes a su extinción no podrían presentar un ERE. En julio, muchas empresas no han agotado ese plazo. Algunas, incluso, siguen en ERTE, mientras que una mayoría los agotó con el final del estado de alarma, en el mes de mayo. Otras, en cambio, lo hicieron en navidades y ya están planeando EREs, según confirman fuentes empresariales y sindicales.

De momento, los ERTEs han logrado frenar la sangría de los EREs durante el segundo trimestre del año. Según los datos de la Consejería de Empleo, en la provincia de Córdoba solo se han presentado 26 procedimientos de despido, en un total de 27 empresas. Ninguno es un ERE. Entre abril y junio se han registrado expedientes para la suspensión temporal o parcial de 127 empleos en la provincia de Córdoba, pero ningún despido. Todos los EREs en marcha son ya del tercer trimestre del año.

La cifra es abrumadoramente más baja a la de 2020. En pleno confinamiento y los meses posteriores, se acogieron a ERTEs un total de 6.058 empresas en la provincia de Córdoba. Todas estas compañías iniciaron 6.214 ERTEs que afectaron a 29.825 trabajadores. Es decir, uno de cada diez cordobeses dados de alta en la Seguridad Social acabó en un ERTE durante la pasada pandemia.

En 2020 no se registraron EREs. El Gobierno, en pleno estado de alarma, endureció la legislación con el objetivo de evitar una sangría en el empleo. Habilitó ayudas y facilitó los ERTEs. Ahora, esta figura jurídica sigue en vigor, aunque en principio, y si no hay un nuevo acuerdo, se extinguirá en septiembre. Mientras tanto, los primeros EREs han regresado a Córdoba.

