La EPA certifica que Córdoba está generando empleo

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del 2023 ha certificado que la provincia de Córdoba ha generado empleo. A diferencia de encuestas anteriores, en la de este pasado verano (julio, agosto y septiembre), se han unido varios factores que señalan que, al menos, se han creado unos 10.000 puestos de trabajo durante estos tres meses.

Córdoba sufre desde hace una década un invierno demográfico. La provincia, y también la ciudad, pierden habitantes año a año. Además, la población se está envejeciendo. Y eso se traduce en que en el mercado laboral cada vez hay menos activos, personas en edad o en disposición de trabajar. Hasta ahora, uno de los motivos principales de la caída del paro en Córdoba era ese: a menos demandantes de empleo menos parados. Pero las cifras de la EPA señalan que hay 10.000 ocupados más que hace tres meses, aunque haya también 4.700 personas menos consideradas como activas.

La provincia ha cerrado el mes de septiembre con un total de 296.800 ocupados. No es la cifra más alta de la serie, pero sí una de las mayores. En el primer trimestre del año 2021 en Córdoba había más de 300.000 activos. La cifra más alta es la del primer trimestre del año 2008, cuando se superaron los 320.000 activos en la provincia de Córdoba. Los datos de la Seguridad Social son similares. El mes pasado se cerró con prácticamente 300.000 cordobeses dados de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.

Los datos también son llamativos al compararlos con lo que ocurría antes de la pandemia. Entonces, según la propia EPA, la tasa de paro durante el tercer trimestre del año 2019 en Córdoba era de un 25%. Prácticamente, uno de cada cuatro cordobeses en disposición de trabajar estaba en paro. Ahora, la tasa apenas supera el 17%, una de las más bajas de los últimos años en la provincia de Córdoba, en un trimestre además donde se suele generar mucho desempleo en Córdoba.

Por sectores, en Córdoba, como en el resto de España, domina de manera abrumadora el servicios. El 76% de los trabajadores cordobeses están encuadrados en este sector. Pero es una cifra inferior a la media andaluza, que se va al 79% y de la nacional, del 78%. Curiosamente, la industria en Córdoba genera el 9,6% de los puestos de trabajo (es la segunda provincia en porcentaje en Andalucía), la construcción el 7,4% y la agricultura el 7%, según los datos desgregados.

Pero dentro del sector servicios, el que domina con mucha fuerza en Córdoba es el de los servicios públicos. Este da trabajo a un 41% de los activos de este sector. Es el porcentaje más elevado de toda Andalucía. De hecho, el comercio y la hostelería solo supone el 24% del total (un valor más bajo también que la media andaluza).

CCOO denuncia que hay 6.500 inactivos más

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se ha alegrado de la bajada del desempleo que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, si bien advierte que “esta bajada del paro no responde a la creación de empleo, sino a la reducción de la población activa y al incremento de las personas que se encuentran en situación de inactivo (291.300 personas)”.

Según la EPA, el desempleo se redujo en la provincia en 15.300 personas durante los meses de verano, siendo 64.700 las personas desempleadas en la provincia. “Es cierto que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de Andalucía, un 17,89%, pero también una de las tasas de actividad más bajas, 55%, y eso conduce a pensar que la bajada del paro no se debe tanto a la generación de puestos de trabajo como a una reducción de la población activa y al aumento de la inactiva”, señaló Acaiña.

En este sentido, remarcó que “hay que tener en cuenta que la población activa de la provincia se redujo en 5.300 personas y que los inactivos han crecido en 6.500 personas, es decir, está habiendo un trasvase de población activa a inactiva lo que se explica, en parte, por el aumento de la población jubilada, pero también por las muchas mujeres que se están viendo expulsadas del mercado laboral –en un trimestre se ha pasado de 62.400 personas dedicadas a laborales del hogar a 72.100, es decir, 9.700 más- y por las personas que ante la falta de oportunidades opta por buscar empleo en otras provincias o incluso fuera de España”.

“Aunque baja el paro, no se están creando tantos puestos de trabajo como desearíamos, sino que se están cubriendo los puestos que dejan vacantes quienes se jubilan o pasan a inactividad por otras causas –incapacidad permanente, trabajo en el hogar, estudios, etc.- y son los menos los empleos de nueva generación”, recalcó la responsable de CCOO que demanda planes de empleo para la provincia para evitar el empobrecimiento que supone la pérdida de población activa joven de cara al futuro“, concluyó Ana Belén Acaiña.

UGT alude a la brecha laboral

Uno de los elementos de análisis negativo se refiere a la brecha laboral por género, según UGT, que en la tasa de paro en la provincia eleva los datos del paro femenino al 22,44 %, mientras que la de los hombres se sitúa en el 14,28 %, una diferencia de casi ocho puntos porcentuales que se han visto incrementados en el pasado trimestre debido, fundamentalmente, a que los trabajos que más demanda han podido producir están asociados a labores tradicionalmente asumidas por el género masculino, trabajos en agricultura y construcción.

“Desde UGT Córdoba reivindicamos que feminismo y sindicalismo han de ir de la mano, pues no habrá igualdad real entre mujeres y hombres sin una igualdad laboral y salarial. El sindicalismo es un movimiento social que defiende los derechos laborales de la clase obrera, que la clase trabajadora tenga unas condiciones de trabajo y un salario que nos permitan vivir con dignidad, algo que no puede conseguirse si no hay igualdad entre las trabajadoras y los trabajadores”, señalan.

“Actualmente tenemos un mercado de trabajo segregado por sexo, existe una relación directa entre la desigual distribución de los cuidados no remunerados en los hogares y las desigualdades de género que se producen en el mercado laboral. Esta labor no remunerada recae aún, prioritariamente, en las mujeres e impide su pleno desarrollo laboral y, por lo tanto, vital”, exponen.

“Cuando a una persona se la excluye del mercado laboral se la está excluyendo de la sociedad y, al no tener acceso a independencia económica, no puede desarrollarse como persona al no tener cubiertas sus necesidades vitales. La igualdad real y efectiva de las mujeres necesita de la igualdad en el empleo, pues la igualdad es tener recursos económicos, desarrollo profesional y ocupar todos los espacios públicos. Dadas las características del sistema productivo en nuestra provincia estas diferencias se hacen aún más evidentes”, concluyen.

CSIF reclama una mejora en la calidad del empleo

CSIF aboga por aprovechar los buenos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre de este año que se han conocido hoy para mejorar la calidad del empleo en Córdoba con una mayor estabilidad y una menor precariedad. Según el estudio del INE, el número de desempleados entre julio y septiembre se situó en los 64.700. Son 15.300 menos que en el segundo trimestre (-19%).

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, considera que “es una magnífica noticia que haya menos personas sin empleo y más ocupados en nuestra provincia, pero es necesario incidir en la calidad de esos puestos de trabajo, que suelen estar marcados por precarias condiciones laborales y salariales tanto en el ámbito público como privado”. “Si los empleos que se generan son más estables y en mejores condiciones conseguiremos que muchos cordobeses no se tengan que marchar a otras partes de España o, incluso, al extranjero para encontrar un mejor futuro laboral que aquí, por ahora, no tienen”, destaca la dirigente sindical.

No obstante, Navajas lamenta que las mujeres sigan teniendo más dificultades para encontrar un puesto de trabajo como demuestra el hecho de que más del 55% de la cifra de paro corresponda a la población femenina. “Hay que intensificar las medidas para acabar con la brecha de género en el ámbito laboral tanto en lo que se refiere a las remuneraciones como en las condiciones de trabajo”, subraya la máxima responsable de CSIF Córdoba.

Aunque es cierto que la tasa de paro ha descendido en este último trimestre hasta situarse en el 17,89%, hay que recordar que esta cifra se encuentra todavía bastante lejos de la media del conjunto del país, que se queda en el 11,84%, según afirma Navajas, quien apunta que “es evidente que aún nos queda mucho margen de mejora para conseguir que el desempleo deje de ser una lacra histórica en nuestra tierra”, concluye.