La empresa cordobesa Al Margen, premiada por su diseño de 'packaging' para cafés VillaVictoria

Después de haber sido nombrado como uno cuatro mejores diseños de café por la plataforma digital americana DesignRush en uno de sus artículos, el proyecto diseño de packaging para café VillaVictoria Coffee Lovers de Al Margen Branding & Packaging para la empresa madrileña Grupo Horeca ha sido galardonado con uno de los cuatro premios al mejor diseño de envases de bebidas en los premios nacionales LiderPack Packaging & Popai Spain Awards.

Los premios LiderPack están organizados por Graphispack Asociación e Hispack. En esta edición de 2022, el fallo del jurado ha sido comunicado en el día de hoy otorgando 33 Premios Liderpack (30 en Packaging y 3 en Diseño Joven), 12 PLV-Popai Spain Award y a título de consideración especial, tres 3 galardones como Best in Show, un en Packaging y 2 ex aequo en PLV.

En esta edición como novedad todos los premiados pasan directamente a competir en los premios mundiales de packaging World Star 2023

'Coffe Lovers', cafeteros con corazón verde

Bajo este sencillo claim de comunicación, Al Margen ha conceptualizado esta marca de cafés mediante el diseño gráfico del packaging, que ha buscado conectar con los “muy cafeteros” concienciados y realmente preocupados con su entorno que mantienen una actitud “verde” con respecto a su forma de vivir.

Grupo Horeca lanza VillaVictoria, una nueva gama de café procedente de grano seleccionado de alta calidad en formato de cápsulas compostables 100% biodegradables que pretende unir a los amantes del café con el respeto por el medio ambiente. Con el llamado mensaje de sustentabilidad del Corazón Verde, Al Margen Branding & Packaging conceptualizó una marca y un diseño de envase que la acompaña, que conecta con los consumidores “muy cafeteros” que son conscientes y están preocupados por el medio ambiente. Ellos mantienen una actitud “verde” con respecto a su forma de vida literal “con los pies en la tierra”.

Un concepto de 'packaging' biodegradable

Grupo Horeca a través del packaging de su marca VillaVictoria lanza una nueva gama de café de grano seleccionado de mucha calidad en formato de cápsulas compostables 100% biodegradables, así como la eliminación de residuos plásticos del envase, tanto de la cápsula, que es fécula de patata como el del cartón kraft, que no lleva ningún tipo de plastificado. Este procede de bosques sostenibles, bajo certificación, lo que permite desecharlos de forma correcta, para que el producto entre de nuevo en la cadena de reciclaje, contribuyendo a la sostenibilidad medioambiental.

Este diseño de packaging si se distingue por algo es por el trabajo de ilustración, realizado y personalizado para destacar cada variedad de café. Las ilustraciones son originales, realizadas a mano exprofeso para esta gama de cafés. El estilo ha sido pensado para su aplicación directa sobre el cartón kraft pensando en el efecto que produciría sobre el mismo y la imagen más natural y tradicional de los cafés.

Cada ilustración destaca el origen del café mediante una estampa vinculativa con un estilo moderno mezclado con toques vintages o cincuenteros. El colorido de la ilustración aporta el toque exótico a la gama del packaging de cafés. La fuerza de las cuatro ilustraciones realza el diseño gráfico del envase creando una llamada al consumidor que ve reflejado en el envase un producto de origen natural, seleccionado y cuidado con todo detalle.

Premiados por segunda vez en los premios Liderpack

VIllaVictoria Coffee Lovers es el segundo premio de packaging LiderPack que obtiene Al Margen Branding & Packaging. El primero fue en el año 2016 en la categoría Premium Pack con su proyecto de packaging para aceite de oliva virgen extra legado para la empresa Hacienda de Colchado.

Además, este proyecto fue seleccionado por la organización del concurs, para competir en los premios World Star 2017, donde fue ganador del premio mundial en la categoría Luxury, galardón otorgado por primera vez a un estudio de diseño de Andalucía.