Emily Thompson y el estudio This Humid House de Singapur, nuevas confirmaciones para Flora

El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora, acaba de confirmar la presencia del tercer y cuarto artista que participarán en su próxima edición: la estadounidense Emily Thompson y el estudio This Humid House afincado en Singapur.

Ambos mostrarán su talento en Córdoba del 14 al 25 de octubre de 2024, en un evento que todos los otoños convierte a la ciudad andaluza en el epicentro mundial del arte floral y la botánica contemporáneas, según ha destacado la organización en una nota.

Emily Thompson mostrará su instalación en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral y This Humid House en el Patio del Reloj del Palacio de la Merced, con el patrocinio del Cabildo Catedral y de la Delegación de Cultura de la Diputación, respectivamente.

Thompson es una de las creadoras florales más relevantes de Estados Unidos, conocida por un estilo inigualable que remarca el poder de la naturaleza para imponer su belleza. Amante de la estética que inspiran las ruinas, sus obras están marcadas por la estética salvaje y contundente de Vermont, el lugar donde nació en 1973.

Calificada por Shane Connolly --el gran florista de la Casa Real británica y artista de Flora 2022-- como “la mejor florista del mundo”, Thompson se formó en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, en la Universidad de Pensilvania y en UCLA, donde se especializó en escultura. Después se mudó a su actual ciudad de residencia, Nueva York, donde, en sus propias palabras, “me encontré con una multitud de zarzas espinosas y me propuse sacarlas a la luz”.

Con un gusto muy especial por la yuxtaposición de materiales --preferentemente locales--, en los diseños de Thompson pueden convivir flores, vainas de semillas, frutas, ramas y maleza poco habitual en el arte floral más convencional. Amante de la estética que inspiran las ruinas, la artista juega a menudo a recrearlas de forma artificial, consiguiendo simular algo que parece nacido de la propia naturaleza.

Entre sus clientes hay instituciones como la Casa Blanca, MoMA Museum of Modern Art NY o Whitney Museum of American Art; marcas como Ferrari, Chanel, Giorgio Armani, Google, Tiffany & Co y Volvo, y algunas de las publicaciones más prestigiosas del mundo, como Architectural Digest, The New York Times, Vogue, Wall Street Journal y Forbes.

Propuestas

Formado por un equipo de artistas tan comprometidos como creativos, This Humid House (THH) es un estudio de diseño fundado en Singapur en 2017 que, desde su nacimiento, ha revolucionado el ecosistema creativo del país asiático gracias a propuestas rompedoras en las citas más relevantes de arte y diseño, y a originales proyectos para eventos y grandes marcas.

El estudio, de hecho, ha logrado cambiar el imaginario floral de su país, generando nuevas posibilidades estéticas a través de una filosofía artística centrada en el clima, la geografía, la cultura y lo contemporáneo. Siempre partiendo del uso de material local, el éxito de This Humid House les ha llevado en los últimos años a expandir sus fronteras y a abrir una sede europea en París.

La indudable contemporaneidad de la mirada de This Humid House no está en absoluto reñida con su pasión por el pasado: entre sus mayores intereses se encuentra, por ejemplo, comprender el simbolismo y el significado que las plantas y flores han tenido en la historia humana, los rituales religiosos y la vida secular.

Emily Thompson y This Humid House se suman así a los artistas ya confirmados para la séptima edición de Flora, que también contará con Eugenio Ampudia (España) y Coyote Flowers (Canadá). Solo queda por saber quién será el/la artista ganador/a de la convocatoria Patio Talento, cuyo nombre se anunciará a principios de septiembre.