Educación prevé ofertar una asignatura de flamenco en todos los institutos

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía prevé ofertar una asignatura de flamenco en todos los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de la comunidad autónoma.

En el borrador de la Orden de esta consejería que regulará la Educación Segundaria Obligatoria (ESO) -que ha podido consultar este periódico-, se señala que en el tercer curso de esta etapa formativa figurará, entre otras asignaturas, la de Cultura del Flamenco.

“Será de oferta obligatoria para los centros”, según tiene previsto la Junta de Andalucía. Esto es, todos los institutos de la comunidad autónoma deberán ofertar esta asignatura, si bien será optativa y será el alumnado el que escoja si la cursa, según explican fuentes de Educación.

Junto al flamenco, aparecen como materias optativas en el borrador de la Orden otras como Cultura Clásica, Computación y Robótica y Segunda Lengua Extranjera, que también deberán ser ofrecidas en todos los institutos.

Por contra, serán opcionales para los centros otras asignaturas como Oratoria y Debate, Filosofía y Argumentación, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial o un Proyecto interdisciplinar, “que podrá configurarse como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad”.

El borrador de la Orden que regula la asignatura de Cultura del Flamenco aún debe tomar forma definitiva y aprobarse, aunque en principio se prevé que pueda ofertarse el próximo curso. Hasta el momento, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), ha publicado una referencia al flamenco en el texto normativo que ordena la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el preámbulo del Decreto 102/2023 se dice dice que “el itinerario curricular pretende garantizar una formación artística y cultural que facilite el desarrollo creativo, la expresión artística y el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía”.

Y, en este sentido, “se presta especial atención al flamenco, considerado por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”, además de “a la riqueza de las minorías etnoculturales que conviven en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los rasgos básicos de identidad de la misma. Todo ello, en el marco de una visión plural de la cultura, de la educación en valores democráticos y de las referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado”.

El nuevo texto normativo sobre la ESO también presta especial atención al “conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, a los principios y valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, a la educación para el desarrollo sostenible, a la igualdad de género y al valor del respeto a las diferencias individuales, fomentando la cooperación entre iguales, el espíritu crítico y científico, la cultura de la paz y no violencia, la educación emocional y el respeto por el entorno”.

