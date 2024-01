Ecologistas en Acción solicita información sobre el cierre de vías pecuarias para autorizar monterías

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía información sobre el corte de dos vías pecuarias para celebrar sendas monterías en la localidad de Hornachuelos. Se trata de dos episodios distintos, que fueron denunciados por Andrés Amaro, un pastor trashumante de la zona, y que ha prestado declaración ante la Guardia Civil, que investiga, al menos, uno de los cortes.

Ahora, Ecologistas en Acción ha reclamado a la consejería competente los expedientes administrativos tramitados para autorizar el corte de las vías pecuarias el cordel de Las Palmillas (el 4 de noviembre) y el cordel del Águila (el 17 de diciembre), con inclusión de la relación de documentos que cada uno contiene y, de manera especial, la resolución o el acuerdo autorizatorio con el correspondiente pie de recursos y los informes jurídicos que le sirven de base.

Además, en el escrito, la organización le pide a la Junta que, de solicitarse y tramitarse la autorización del corte y ocupación temporal de cualquier otra vía pecuaria en los próximos 4 meses en la provincia de Córdoba, por montería u otra actividad similar, “se tenga por personada en el expediente administrativo, con la condición de interesada, a Ecologistas en Acción Córdoba”.

El pastor afectado denunció, en ambas ocasiones, que la Junta estaba incumpliendo su propia normativa al cortar la vía pecuaria. Concretamente, la normativa regional dice: “Será necesaria una autorización de la Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para ocupaciones de carácter temporal por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios. Las ocupaciones tendrán un plazo no superior a diez años renovables”.