La Diputación muestra al Obispado su oposición a ubicar una parroquia en su sede

La Diputación Provincial de Córdoba ha comunicado al Obispado su negativa a ubicar una parroquia en su sede, en la iglesia de la Merced que forma parte del Palacio del mismo nombre, sede de la institución provincial, espacio cedido mediante convenio para uso por la Iglesia en determinadas condiciones, pero no para el establecimiento de una parroquia.

En septiembre pasado, Andalucía Laica registró una pregunta dirigida a la presidencia de la Diputación después de advertir que la Diócesis de Córdoba había nombrado al “nuevo párroco” a cargo de la iglesia de la Merced. Reclamaron conocer “si la Diputación ha prestado su consentimiento en algún momento a que la iglesia de la Merced sea una parroquia del Obispado de Córdoba”.

En respuesta a esta cuestión, la Diputación Provincial ha comunicado su respuesta -a la que ha tenido acceso Cordópolis-, en la que señala que “efectivamente, ha trasladado al Obispado su oposición a la ubicación de una parroquia en la sede de la institución provincial, solicitando la adopción de las medidas necesarias en relación a lo anterior”.

Por su parte, el Obispado ha trasladado a la Diputación “las razones y argumentaciones oportunas, indicándose que en ningún caso se pone en duda la propiedad de la iglesia (...) anadiéndose que por parte de la Diócesis de Córdoba se da escrupulosos cumplimiento al uso, a los horarios, y a la protección de los valores históricos, artísticos y culturales del edificio”. Asimismo, especifica que “desde el punto de vista jurídico, el Código de Derecho Canónico define la parroquia como una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia y que, por tanto, en ningún caso se está identificando con el templo sino con la comunidad de fieles”.

Es conocido que la Diputación Provincial de Córdoba se ubica en el Palacio de la Merced, un edificio donde se encontraba el antiguo convento de Santa María de la Merced fundado a mediados del siglo XIII. De aquella época no quedan restos hoy día y, en su lugar, a finales del siglo XVII se comenzó una reforma completa de ese antiguo convento. En medio del edificio, construida entre 1716 y 1745, quedó una iglesia. Y en 1835, el edificio pasó a ser Hospicio Provincial, una institución benéfica que se mantuvo hasta 1968, cuando se instaló como edificio público la sede de la Diputación de Córdoba.

La administración provincial es la propietaria de todo el palacio, titular también del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced. Y es por ello que la cesión del uso de esta antigua iglesia a la Diócesis de Córdoba en la actualidad ha levantado suspicacias por ceder parte de un edificio público para un uso religioso determinado, dentro de un estado que se declara aconfesional.

En los primeros años de este siglo, la iglesia sufrió una reconstrucción después de haberse visto afectada por un incendio en los años 70. Tras dichas obras, ya en el año 2014, el gobierno del PP en la Diputación entonces, firmó un decreto por el que la institución provincial cedía al Obispado de Córdoba el uso de la recién restaurada iglesia de la Merced durante dos horas al día a partir de las 19.00. Según constaba en el texto, la Diputación obligaba al Obispado a garantizar durante ese tiempo la integridad del templo, reconstruido después del incendio que lo destruyó completamente.

Ya entonces, un exdiputado provincial denunció lo que consideraba una “ilegalidad” por “abrir al culto” la iglesia de la Merced, perteneciendo a un edificio público. Carlos Baquerín (Unión Cordobesa) fue quien criticó entonces que la iglesia “formaba parte inseparable de un edificio público y que es propiedad íntegra de la Diputación”, y consideraba que la Constitución no admiten “en modo alguno la cesión permanente de un espacio público de esa naturaleza para fines religiosos y privados en favor de una determinada confesión”.

El asunto no quedó ahí y trasladó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz, quien abrió un expediente para conocer toda la información, a la vez que Europa Laica iniciaba una recogida de firmas contra la decisión tomada por la Diputación Provincial. El gobierno provincial de entonces, invitaba al Defensor a conocer “la laicidad de su sede”.

Desde entonces, el culto religioso se ha mantenido en la antigua iglesia del Palacio de la Merced y fue en el año 2020, con otro gobierno en la Diputación conformado por PSOE e IU, cuando la institución provincial y el Obispado de Córdoba han rubricado un convenio para la cesión del espacio de la iglesia. Según consta en dicho convenio, al que ha tenido acceso este periódico, “la Diputación Provincial de Córdoba es titular del edificio de la Iglesia de Nuestra Señora de La Merced” y admite que “la Diócesis de Córdoba ha usado la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced para el culto público respetando el valor histórico y artístico del edificio y la compatibilidad del citado uso con otros objetivos e intereses públicos”.

Y establece la cesión del edificio de la iglesia a la Diócesis, según el convenio hasta diciembre de 2023: “El objetivo del presente es por tanto mantener la colaboración entre ambas instituciones en orden al uso cultural de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced por parte de la Diócesis para los fines religiosos que les son propios”.

