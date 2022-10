La Diputación destina a los pueblos el presupuesto de 2022 para exhumaciones en la capital ante el retraso del pliego del Ayuntamiento

El Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles una modificación presupuestaria por la que los 100.000 euros que estaban consignados en 2022 para las exhumaciones de represaliados de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael en la capital se destinarán a exhumaciones en pueblos de la provincia, ante el retraso del Ayuntamiento de Córdoba en sacar a licitación el pliego para estos trabajos, que ya contaban con el dinero presupuestados por parte de las cuatro administraciones.

El delegado de Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Córdoba, Ramón Hernández, ha explicado que el gobierno de la institución provincial ha llevado esta modificación presupuestaria ante “la ineficacia del Ayuntamiento de Córdoba”, que “nos obliga a que la hagamos porque sí que hay ayuntamientos con voluntad de seguir con las exhumaciones como el ayuntamiento de Puente Genil, el de Hinojosa del Duque o el del Palma del Rio que nos pidieron que incluyéramos en el presupuesto de 2023 actuaciones para seguir con las exhumaciones”.

En ese sentido, ha dicho que “hemos tenido que modificar el presupuesto ya que la inoperancia del Ayuntamiento de Córdoba hace que las miles y miles de familias que tienen a sus familiares en el cementerio, pues sigan esperando”.

Las cuatro administraciones, Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento, consignaron en su presupuesto para 2022 el dinero previsto para comenzar los trabajos de exhumación de las fosas de represaliados halladas en los cementerios de La Salud y San Rafael, después de que en 2020 se rubricara un convenio para llevar a cabo estos trabajos. El Ayuntamiento de Córdoba no ha licitado aún el contrato para llevar a cabo estos trabajos, licitación cuyo expediente se firmaba e iniciaba en septiembre y que aún no ha salido a contratación pública.

“Esperemos que antes de este año salga el pliego, cosa que yo personalmente dudo”, ha dicho. “Llevamos ya cerca de dos años con papeleos y no lo comprendo”, ha criticado en alusión al Ayuntamiento de Córdoba.

“Por tanto, aquellos ayuntamientos que quieren trabajar con el tema de las exhumaciones, pues vamos a estar dispuestos a ayudarles desde esta Diputación Provincial”, ha concluido para reiterar que los 100.000 euros previstos inicialmente para las exhumaciones en Cordoba capital en 2022 se van a destinar “a los pueblos que tienen interés en seguir con las exhumaciones”.

