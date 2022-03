Descienden un 70% los vehículos en Mercacórdoba por el paro del transporte y cierran puestos de pescados

El presidente de Mercacórdoba, Antonio Álvarez (Cs), ha informado de que en la madrugada de este martes se ha registrado un descenso del 70% de vehículos de minoristas y mayoristas en las instalaciones, tras el 10-15% de este lunes, debido a la huelga de transportes, con piquetes en las puertas, pero sin incidentes destacables, si bien ha explicado que ante la situación provocada por la huelga se empieza a notar el desabastecimiento de pescado, al no salir en origen el producto, algo que conlleva el cierre de parte de los puestos en mercados de la capital.

Según ha explicado a Europa Press el delegado de Mercados, “los incidentes no han ido más allá de cierta intimidación provocada por algunos piquetes, pero en ningún momento han impedido que entraran ni salieran vehículos de Mercacórdoba”, de manera que “se puede funcionar con normalidad”, aunque “han tenido posturas de increpar a cualquiera que intentaba entrar o salir”.

En ese sentido, ha comentado que “entre esa circunstancia y también de que se había producido un abastecimiento muy grande durante el fin de semana, tanto en lo que se refiere a entrada de producto a los mayoristas, como el acopio que han hecho los minoristas, se ha producido un descenso importante del movimiento de vehículos”, con una bajada de “casi un 70%”, de modo que “de los 700 vehículos diarios que se mueven por Mercacórdoba a diario, este martes es un 30%”, ha señalado.

Ante ello, el edil ha apuntado que puede haber “determinadas variedades de productos que en un momento determinado escasean porque no han conseguido entrar”. “Todavía no se está notando mucho en cuanto a frutas y verduras, porque el abastecimiento era muy grande y en cámara tienen una duración superior --una semana o diez días--, pero en el pescado sí que se ha notado bastante hoy la falta de entrada de de determinadas variedades”, según ha expuesto.

Dicha situación “ha hecho que los pescaderos, sobre todo de mercados, no hayan acudido prácticamente a comprar”, ha advertido Álvarez, quien ha detallado que han hecho un informe de la situación de apertura y cierre de establecimientos de pescadería en mercados municipales y se refleja que en el de Marrubial “el cierre de los puestos es total”; en Ciudad Jardín han cerrado los cinco establecimientos que hay; en Corredera “sólo ha abierto uno de cuatro”, y en Sector Sur, dos de cuatro.

“Fundamentalmente al no tener variedad han preferido no acudir a comprar y no vender”, ha manifestado el concejal, quien ha transmitido “un mensaje de que el abastecimiento dentro de las posibilidades que existen está asegurado”, si bien “habrá algunas variedades que en algún momento dado puedan escasear”, ha adelantado.

Piquetes en Bailén (Jaén)

Además, ha remarcado que si prosigue la situación, “será más complicado el abastecimiento de pescado que el de verduras, hortalizas y frutas”, al tiempo que ha aclarado que “Mercacórdoba se encuentra abierta, funcionando y con una completa seguridad, tanto interior, como exterior”.

Al respecto, ha explicado que “el problema está en que hay productos que no están saliendo de origen, fundamentalmente por un poco de temor a lo que les pueda ocurrir en carretera” y “no llegar a destino”. Por ejemplo, ha citado que “casi todo el boquerón, que es el que más se vende, entra por carretera desde Bailén (Jaén), con un gran distribuidor transportista, y precisamente en Bailén se han ejercido por parte de piquetes mayores controles y hace que no llegue”.

Asimismo, ha aseverado que se están “cambiando horarios de distribución y de reparto”, de modo que “hay establecimientos de frutas y verduras de Córdoba que este lunes a las 23,00 horas ya tenían toda la distribución y el acopio realizado, precisamente para evitar tener que hacerlo de noche”, a lo que ha añadido que “en algunos productos resulta un poco más fácil organizarlo y en otros, como pescaderías, pues se está sujeto a que desde el origen lleguen los productos en su momento”.

“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están perfectamente enteradas y vigilantes en lo que está ocurriendo”, subrayó este lunes Álvarez, quien espera que no siga el descenso de movimiento en el mercado, dado que “si fuera muy alarmante, las tiendas o comercios que no se hayan abastecido lo suficiente podrían tener algún tipo de problema si se produjera en un plazo medio, en torno a tres o cuatro días”, apuntó.