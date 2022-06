Descartado el segundo caso sospechoso de viruela del mono en Córdoba

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha descartado que el segundo caso que se analizaba en Córdoba por sospecha de viruela del mono sea esta enfermedad.

Actualmente, hay 10 casos en investigación -según ha informado en un comunicado Salud- y estos se localizan en la provincia de Málaga (8) , Granada (1) y Cádiz (1).

La Junta ha confirmado hasta este viernes un total de 18 casos de la viruela del mono, distribuidos en distintas provincias andaluzas: 5 en Sevilla, 1 en Cádiz, 9 en Málaga, 2 en Granada y 1 en Jaén.

Asimismo hay 42 casos descartados de viruela del mono que se han declarado a la Red del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!