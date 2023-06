Denuncian la “pésima situación” de los celadores en el Hospital Reina Sofia

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofia (HURS) de Córdoba ha convocado una asamblea informativa para el personal celador del centro sanitario con el objetivo de recoger sus demandas y reivindicaciones ante la difícil situación que está viviendo condicionada por diferentes factores que van desde la pésima gestión en cuestión de recursos humanos a la falta de reconocimiento de las funciones que realiza en la actualidad.

En una nota explican que en la asamblea, a la que han asistido alrededor de medio centenar de profesionales, se ha expuesto por parte de los asistentes la problemática que viven a diario en su desempeño funcional ante la continua falta de profesionales de esta categoría por la no sustitución de jubilaciones, bajas por incapacidades temporales o por las libranzas por permisos y licencias reglamentarias. Baste mencionar que actualmente hay unos 25 puestos de celador sin cubrir, 7 de ellos en quirófanos, 5 en urgencias, 5 en las plantas del Materno-Infantil, 3 en UCI y otros tantos en radiología, por no hablar de almacén, laboratorio, etc. “Esta falta de personal celador colleva que profesionales de otras categoiras o incluso los propios familiares de los pacientes tengan que realizar tareas o funciones que son propias del personal celador”, afirma el delegado de CCOO y miembro de la Junta de Personal del HURS, Miguel Yuste.

“A todo lo anterior se une la falta de una planificación de turnos anual, como así lo establece la normativa del SAS, que en la mayoría de los casos se ve alterada de forma continuada, puesto que no conocen su planificación hasta la semana anterior”, critica Yuste.

El colectivo también ha demandado una mejor atención por parte de los cargos intermedios, puesto que en muchas ocasiones se ven desatendidas sus demandas, lo que genera gran malestar entre el personal. Por ello, reclaman no solo una atención más directa de los cargos intermedios sino tener reuniones periódicas establecidas con Recursos Humanos para poder plantear las cuestiones que les afectan en materia laboral.

Además, han reivindicado formación especifíca ante los avances que en sanidad se están produciendo con un plan de formación de calidad para estos profesionales y que en la actualidad no se tiene en cuenta por el SAS.

Por su parte, el delegado sindical de CCOO informó a las personas asistentes de las acciones que desde el sindicato se están realizando, en cuanto a la necesidad de reconocer en el ámbito educativo y profesional las competencias actuales del personal celador.

En este sentido, se ha informado, que desde CCOO se está trabajando a nivel del Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales y Ministerio de Sanidad para que se reconozca las competencias profesionales del personal celador con un nivel 2 de cualificación, y que se englobe en la familia de la rama sanitaria, lo cual además permitiría su reclasificación profesional en un nivel superior.

En la asamblea, el responsable de CCOO ha resaltado que “el personal celador en el Servicio Andaluz de Salud realiza unas funciones imprescindibles dentro del organigrama de los equipos asistenciales de los hospitales ante la multitud de servicios y complejidad cada vez mayor de estos: UCI, quirófanos, pediatría, oncología, trasplantes, urgencias, servicios de diagnóstico, entre otros, o como en plantas de hospitalización que proporcionan unos cuidados cada vez más cualificados e imprescindibles para el bienestar de los pacientes ingresados”.

Esas funciones y cuidados han seguido una evolución constante a lo largo de los años que, sin embargo, se encuentran “totalmente ignoradas y poco reconocidas” por la Administración. “Son muchos los años que llevamos reivindicando un verdadero encuadramiento de la formación y de su reconocimiento laboral, ya que sus funciones son claramente de un nivel sanitario que es superior al que, el obsoleto (data de 1973) pero en vigor, Estatuto del personal de gestión y servicios les reconoce”, mantiene el responsable de la Sección Sindical de CCOO en el HURS, José Antonio López quien se ha comprometido a elevar las reivindicaciones recogidas en la asamblea, por lo que se van a programar acciones reivindicativas con concentraciones que se iniciaran la próxima semana ante Dirección Gerencia del Hospital Reina Sofía por la política de ignorancia continuada de la Dirección de Enfermería, a pesar de haberles trasladado desde CCOO la pésima situación laboral que vive el personal celador en el centro sanitario.