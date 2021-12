Denuncian que hubo ambulancias funcionando sin médico la pasada Nochebuena en Córdoba

El delegado del Sindicato de Sanidad de CCOO de Córdoba, José Antonio López, ha denunciado que la pasada Nochebuena el dispositivo de urgencias móvil en Córdoba se vio obligado a trabajar sin un médico durante la mitad de la madrugada. Según ha detallado López, en la madrugada del 24 al 25 de diciembre (una noche especialmente compleja en cuanto a incidencias) hubo de doce a cuatro una ambulancia con médico y enfermero (el equipo habitual) mientras que, a partir de las cuatro, sólo funcionó una ambulancia con un enfermero.

López ha recordado que Córdoba tiene un hospital que "es insuficiente para los servicios de atención urgente que necesita la población" de la ciudad, que cuenta con dos puntos de urgencias para unas 320.000 personas. Concretamente, los dos puntos de urgencias móviles de Córdoba (integrados por un médico, un enfermero y el conductor) se encuentran en el Sector Sur y otro en Castilla del Pino (Las Setas).

Estos dos centros tienen dos ambulancias medicalizadas del DCCU, una en cada punto de urgencia. Además de estas dos, la capital cuenta con otra más del 061. Según López, una de estas ambulancias estuvo funcionando la mitad de Nochebuena sin médico, lo que evidencia la falta de personal sanitario que hay en estos momentos en la sanidad pública de Córdoba.

La Consejería de Salud y Familias tiene proyectado un tercer punto de urgencias extrahospitalarias para Córdoba, que se ubicará en el centro de salud Levante Sur, que lleva el nombre de Manuel Barragán -médico fallecido a causa de la Covid19-. No obstante, se espera para finales de 2022.

López ha recordado, además, que en córdoba capital "se jubila una media de 2 médicos al mes que no se reponen", mientras que la mayoría de residentes formados en Medicina Familiar se han ido a otras comunidades autónomas donde se están ofreciendo mejores condiciones que en Córdoba, o bien se pasan a la privada.

Para rematar la situación, ha asegurado que en el Hospital Reina Sofía hay 30 celadores de baja laboral, y ha recordado a las autoridades sanitarias que "sin los celadores no se mueve el hospital". Además, apunta que "la sexta planta de Reina Sofía tiene siete técnicos de auxiliar de enfermería sin cubrir", mientras que hay también déficit de técnicos de laboratorio, lo que explica que "se están tardando siete días en dar resultados de test Covid".

En este ámbito, ha criticado las declaraciones hechas este pasado fin de semana por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, quien dijo que "el Covid no se va a ir mañana ni porque contratemos a 8.000 profesionales", en referencia a los sanitarios de refuerzo cesados el pasado octubre.

En este ámbito, López ha considerado que estas declaraciones están "fuera de lugar". "No se puede decir que no haga falta esa gente; hacen falta los 8.000 refuerzos Covid y otros 8.000 más. Y lo vamos a ver en los próximos años, con gente que se va a morir porque nos hemos saltado la prevención", ha manifestado el médico, que le ha pedido a Juan Marín que, para analizar la sanidad, "estaría mejor que dejara hablar a personas que se dedican a eso o, al menos, escuchar a los representantes de los trabajadores".

Respecto a la apertura de plantas Covid en Córdoba sin dotarlas de personal propio, desde CCOO han considerado que están creando "una bola más grande". "Transformar una planta de cirugía en una planta Covid, lo que significa es alargar la lista de espera de cirugía en un hospital que, además, "se ha quedado pequeño desde hace tiempo".

