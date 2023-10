CSIF convoca una protesta ante los servicios centrales del SAS

CSIF anuncia que convocará una concentración ante los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en Sevilla, el próximo 30 de octubre para protestar por el incumplimiento del Pacto de Bolsa para contrataciones temporales y la falta de actualización de los listados con los cortes de 2022 y 2023, lo que perjudica a miles de profesionales que aspiran a conseguir un trabajo en la sanidad pública.

La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba, María Maestre, lamenta la “desidia y lentitud” de la Administración sanitaria y le insta a “cumplir de una vez lo pactado y a sacar los cortes de 2022 y 2023, sin modificar los criterios de baremación”, extremo que el sindicato rechazó de plano en la reunión de la Comisión Central de Bolsa Única celebrada el pasado 6 de octubre. La central sindical critica que con este bloqueo el SAS incumple el pacto sobre sistemas de selección de personal temporal suscrito entre la Administración sanitaria y las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial. En este sentido, CSIF recuerda que lleva a cabo acciones legales por la paralización de la Bolsa y que mantiene abierta una recogida de firmas en la plataforma change.org contra “el atropello que supone el retraso de la actualización de las listas”.

“No vamos a ser cómplices de la ineptitud de la Administración, que es la única responsable de no haber sacado todos los listados pendientes de publicación”, según manifiesta la responsable de CSIF Sanidad Córdoba, quien recuerda que desde el sindicato se advirtió al SAS sobre la dificultad que suponía el paso de la Ventanilla Electrónica (VEC) de todos y cada uno de los méritos de las personas candidatas.

Asimismo, Maestre subraya que “de ninguna manera vamos a aceptar un cambio de baremo que cambia las reglas de forma retroactiva y que va en contra del esfuerzo en tiempo y dinero realizado por los candidatos en formación o titulaciones”, al tiempo que considera “inaceptable” la normalización del uso de los listados adicionales que conlleva la propuesta de la Dirección del SAS.

La representante sindical señala que el retraso en la actualización de los listados es “sumamente injusto para los aspirantes a un empleo público que han dedicado mucho tiempo y recursos económicos en formación y han firmado contratos precarios, alejados de sus domicilios para sumar puntos de servicios prestados dentro del sistema”.

Además, advierte que la paralización de las bolsas provoca que las contrataciones de profesionales se hagan con listados antiguos en los que no se recogen méritos que los aspirantes tienen desde hace años. Para el sindicato la inactividad del SAS “pone en entredicho la credibilidad de la propia institución, puesto que no está justificado que, a día de hoy, no estén actualizados los listados”.

Según la responsable de CSIF Sanidad Córdoba, el SAS “se excusa en la falta de personal para desarrollar el trabajo de las distintas comisiones de valoración para justificar los retrasos de los listados, sin importarle dejar en la estacada con su ineficacia a miles de profesionales que ven congelada su puntuación en bolsa desde hace años, con el perjuicio que genera en contratos y retribuciones”.