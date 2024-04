Cordópolis y Mk2 Cinesur El Tablero te invitan al preestreno de 'La casa'

El próximo 29 de abril a las 20:00, Mk2 Cinesur El Tablero preestrena La casa. La película está dirigida por Álex Montoya y protagonizada por David Verdaguer, Oscar De la Fuente, Luis Callejo y Olivia Molina.

Con motivo del estreno, Cordópolis y El Tablero regalan diez entradas dobles para poder acudir al preestreno. Si quieres participar, inscríbete en el formulario que encontrarás al final de esta noticia. Para participar en el regalo necesitamos tu correo. Solo lo usaremos para darte de alta en nuestro boletín semanal. ¡Muchas gracias!

Antonio ha muerto y sus tres hijos, con sus respectivas familias, se reúnen unos días en la humilde segunda residencia que su padre levantó y cuidó, para adecentarla de cara a venderla.

Pero los recuerdos, los secretos y las viejas disputas hacen su aparición y complican todo el proceso. 'La casa' es una historia que se repite todos los años en el seno de miles de familias. Las paredes del hogar observan en silencio como sus antiguos habitantes se deshacen de su pasado entre emociones encontradas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!