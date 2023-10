El cordobés Periko Ortega, aspirante a mejor chef internacional en el uso del aceite de Jaén

El cordobés Periko Ortega, cocinero de Recomiendo y Matraca, ha sido seleccionado entre los finalistas de la XX Edición del Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra Jaén Paraíso Interior, un certamen cuyo objetivo principal es la promoción del aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén en el ámbito de la gastronomía, estimulando la creatividad de los cocineros nacionales e internacionales.

En total serán ocho chefs los que participen en la final de este concurso, que tendrá lugar el 11 de octubre. Entre ellos, además del cordobés, se encuentran Juan José Mesa, del restaurante Radis (Jaén); William Saavedra, de Ambivium (Peñafiel, Valladolid); Adrián Hernández, de La Lobita (Navaleno, Soria); Javier Jurado, de Malak (Jaén); Pablo Blázquez, de Montia (San Lorenzo del Escorial, Madrid); Miguel Ángel Matiaci, del asador Juancaballo (Úbeda, Jaén); y Gemma López, de Refectorio (Retuerta, Valladolid).

En la fase de selección, hasta 37 chefs presentaron platos de elaboración propia en los que, obligatoriamente, debían usarse aceites Jaén Selección 2023. La gala que elegirá al mejor chef en el uso del aceite de oliva de Jaén se celebrará en el Palacio Kursal de San Sebastián Gastronómika. En esta fase final, el jurado valorará el sabor, la textura, temperatura, el aspecto del plato elaborado y la destreza de los finalistas en su trabajo. Cada finalista elaborará una ración para cada miembro del Jurado y una más para mostrarla a los medios de comunicación y al público presente.

El jurado estará compuesto por los restauradores chefs Diana Díaz, ganadora de este certamen el pasado año; Pedro Subijana, Maca de Castro y Benito Gómez; Pilar Salas, periodista especializada en gastronomía; y Francisco Javier Lozano, diputado de Promoción y Turismo de la institución provincial de Jaén. El premio está valorado en 8.000 euros y una placa.

