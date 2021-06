‘Córdoba. Tierra con memoria’, textos e imágenes "del asesinato y el olvido” del franquismo

Coincidiendo con el Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del golpe militar y la dictadura, este lunes 14 de junio la Diputación ha presentado la exposición del periodista y autor de los textos, Juanmi Baquero, ‘Córdoba. Tierra con memoria’. Con esta, el delegado de Memoria Democrática y Cooperación, Ramón Hernández asegura que “se da un paso más en el cumplimiento de la Ley de Memoria”. La exposición se compone de textos e imágenes “del asesinato y el olvido, la muerte y el enterramiento, la tragedia y el ocultamiento posterior”.

A pesar de las “imágenes atroces” hay también partes positivas. Destaca una imagen de los familiares de una víctima en Los Pedroches y su testimonio, “a los 58 años, por fin hemos podido llevar flores a mi padre”.

Para su realización se ha llevado a cabo un trabajo de exhumación durante décadas, después de que las víctimas fueran asesinadas y enterradas las personas “cuyos restos se recuperan, pero son también trozos de vida rotos. Las vidas de esas personas y de sus familiares que tanto lucharon para recuperar los restos de sus seres queridos”, manifiesta Hernández.

Por su parte, el autor de la obra, Juanmi Baquero asegura que se ha llevado “una sorpresa enorme ver el resultado final”. Baquero ha explicado el trabajo colectivo del proceso, como en las primeras intervenciones arqueológicas en fosas del franquismo en Santaella o La Guijarrosa, que comenzaron a llevarse a cabo en 2004 donde él no pudo estar.

Ha explicado también que el entrevistar a personas mayores y ver “lo que significa para ellos que se cuenten sus historias, silenciadas durante décadas” es lo que he hecho continuar narrando la historia. Córdoba, ha señalado, a pesar de no haber vivido muy de cerca la guerra cuenta con un número muy elevado de víctimas. "Tenemos más desaparecidos forzados que las dictaduras de Argentina y Chile juntas”. Y en estos trabajos arqueológicos se narra “los hechos y la necesidad de recordarlos para que no vuelvan a ocurrir”.

El trabajo de Baquero estará expuesto durante un mes en el Patio del Palacio de la Merced y después, según ha detallado “se convertirá en un itinerante” que espera que “vaya a muchísimos pueblos y sobre todo a muchísimos centros educativos que es una de las claves”. Ha hecho referencia así a la “responsabilidad” de que los estudiantes “conozcan la verdad, la realidad y lo que ocurrió en este país”.

Por último, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha expuesto que “este país tiene una asignatura pendiente”, y es “recuperar toda la verdad de esa etapa de nuestra historia”, en la que Andalucía tuvo 45.566 víctimas. Ruiz ha declarado la necesidad de que restituir con justicia, ética y humanidad y la normativa que tenemos en esta comunidad a todas estas familias”.