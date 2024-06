Córdoba rompe la tónica andaluza con un aumento de separaciones y divorcios.

El número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) en Andalucía disminuyeron durante el primer trimestre de 2024 un 2,1% respecto al mismo trimestre de 2023. Así lo reflejan los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que señalan que los órganos judiciales andaluces registraron un total de 4.403 demandas de este tipo. Sin embargo, este descenso no se ha producido de forma generalizada en todas las provincias, ya que Córdoba se ha situado entre aquéllas donde estas demandas sí han aumentado con respecto al año pasado. En su caso, el incremento ha sido de un 17,5%.

Estos datos a la baja a nivel andaluz se han producido gracias al descenso de demandas en provincias como Almería, Jaén, Málaga y Sevilla. En el otro lado de la balanza se han situado Huelva, con un aumento del 27%, Granada, con un 22,5% más; y Córdoba. La cuarta y última provincia andaluza donde han crecido estos datos ha sido en Cádiz, que ha registrado un 14,77% más.

En relación a Córdoba, entre enero y marzo de este año, se ha pasado de las 348 demandas en el primer trimestre de 2023 a las 409 de este mismo periodo durante 2024. Además, el aumento se ha producido en cuatro de los cinco tipos de procedimientos judiciales de esta índole que detalla el CGPJ: divorcio consensuado, divorcio no consensuado, separación consensuada y separación no consensuada. Así, se han registrado 214, 167, 13 y 15 demandas, respectivamente. Por contra, no se ha producido ninguna nulidad matrimonial, al igual que durante el mismo periodo que en 2023.

En Andalucía, tanto las demandas de divorcio no consensuado como las de separación consensuadas han disminuido respecto al mismo periodo de 2023: se presentaron 1.880 demandas de divorcio no consensuado, lo que ha supuesto un 6,4% menos que hace un año; y 110 separaciones consensuadas, un 2,7% menos que las registradas en los órganos judiciales andaluces durante el primer trimestre del año pasado.

Por el contrario, han aumentado un 9,6% las demandas de separación no consensuadas, 80 en total, así como los divorcios de mutuo acuerdo, que se incrementaron un 1,2%, llegando a alcanzar un total de 2.328. Durante el periodo analizado, se presentaron cinco demandas de nulidad, por las dos presentadas en el primer trimestre de 2023, lo que representa un 150%.

Modificación de medidas y guardas y custodias

Asimismo, la provincia de Córdoba ha registrado un aumento del 18,7% de las demandas de modificaciones de medidas no consensuadas, así como de las relativas a las guardas y custodias, tanto consensuadas como no consensuadas. Es destacable que tan solo el 23,4% de este tipo de procedimientos se ha hecho con consenso entre las partes implicadas.

Así, enero a marzo de 2024, los órganos judiciales de Córdoba recibieron 44 demandas de modificación de medidas consensuadas, 157, no consensuadas; 99 sobre guarda y custodia de hijos no matrimoniales consensuadas; y 125 sobre guarda y custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas. En total, 425 demandas frente a las 358 del mismo periodo de 2023.

En Andalucía, en los meses analizados se han presentado 592 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 3%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 1.881, tuvo una variación del 5%. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 1.256, mostraron una disminución interanual del 4,4%, mientras que las no consensuadas, 1.696, prácticamente se mantuvieron, incrementándose un 0,1%.