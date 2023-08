Córdoba es una de las provincias con menos viviendas de lujo de Andalucía

Cada una de las 50 provincias españolas tiene al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea. De hecho, las provincias de Málaga, Baleares, Madrid y Barcelona concentran el 70% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad. Córdoba es, por ejemplo, una de las provincias andaluzas y españolas con menos viviendas de lujo a la venta.

En concreto, y según Idealista, en toda la provincia tan solo hay una vivienda a la venta que vale más de tres millones de euros. Aparte, hay otras 60 que tienen un valor superior al millón, pero que no alcanzan los tres millones. Así, hay un edificio de 1.200 metros cuadrados en El Higuerón, con cuatro plantas y posibilidad de convertirlo en hotel, por un precio de tres millones de euros. Y cercanos a los tres millones de euros hay cortijos en Sierra Morena, grandes casas solariegas en el casco histórico de la ciudad o enormes chalets en El Brillante, según el portal web de Idealista. Pero en lo que se refiere a viviendas de lujo, Córdoba está en pañales con respecto a otras provincias.

España cuenta, con fecha 1 de agosto de 2023, con 40.375 viviendas de lujo en el mercado con precios superiores al millón de euros. Baleares es la provincia donde más viviendas de este tipo se concentran, ya que suponen el 23,8% del total. Le sigue, muy de cerca, Málaga con el 22,5% del total, y a continuación están la Comunidad de Madrid (12,1% del total) y Barcelona (11,2%).

Alicante es la quinta provincia en la que se acumula más producto por encima del millón, con el 10,7%, seguida por Girona con el 5,9%. El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Cádiz (2,2%), Santa Cruz de Tenerife (2,1%), Valencia (1,8%), Las Palmas (0,9%), Granada y Vizcaya (0,7% en ambos casos).

Por el contrario, las provincias en las que menos viviendas de lujo se anuncian, a fecha 1 de agosto, son Palencia, Soria y Zamora con solo una en cada una. Les siguen Teruel (2), León (4), Guadalajara (5), Cuenca (5), Salamanca (6), Ourense (8), Badajoz (8), Valladolid y Burgos (9 en ambos casos), cuyo peso sobre el total nacional de este mercado es insignificante.

Existe, dentro del propio mundo de lujo, un terreno aún más exclusivo como es el de las viviendas de ultralujo, aquellas con un precio superior a los 3 millones de euros. Las 8.328 propiedades de este precio que había anunciadas a principios de agosto se concentran principalmente en Málaga (3.023 anuncios; el 36,3% del total) y Baleares (2.874 anuncios; 34,5%). Les siguen Madrid (761; 9,1%), Barcelona (461; 5,5%), Alicante (429; 5,2%) y Girona (252; 3%). En un total de 13 provincias no hay viviendas en el mercado por encima de los 3 millones de euros.

