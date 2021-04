Córdoba es de las provincias españolas que menos ha trazado el origen de los contagios

Córdoba es, en estas últimas semanas, una de las provincias de España que menos está trazando los contagios por Covid 19, según el informe del Ministerio de Sanidad al que ha tenido acceso este periódico. El documento señala que en las dos últimas semanas solo se ha comprobado cómo se contagiaron el 21% de los cordobeses que ha dado positivo en coronavirus. La falta de trazabilidad es un mal síntoma que señala cómo la pandemia está escapando del control.

En España, las capitales vascas y Granada tienen una trazabilidad aún peor que la de Córdoba. En todas estas provincias, la pandemia ha entrado en un nivel de alerta 3 o 4, según el semáforo del propio Ministerio de Sanidad.

El documento señala que la incidencia en Córdoba está por encima de la media nacional y también andaluza, con unos 230 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. A siete días, la incidencia supera también el centenar de casos. Además, empiezan a saltar las alarmas sobre la situación hospitalaria. El documento señala que la ocupación de las UCI solo con pacientes Covid empieza a aproximarse también al 20%. Mucho mejor está la ocupación hospitalaria, que todavía no llega ni al 10% de enfermos de coronavirus.

Otro dato que ha subido y que es considerado como un mal síntoma por los epidemiólogos es la positividad. Así, el 12% de los sospechosos que se someten a una prueba PCR acaban dando positivo. A partir del 10% el Ministerio de Sanidad reclama que se tomen medidas.

Eso sí, hay un buen dato muy a tener en cuenta. La incidencia entre los menores de 65 años es muy superior a la de los mayores de esta edad, considerados como pacientes de riesgo. La incidencia entre los mayores es aproximadamente la mitad del resto, cuando en anteriores olas la situación era justamente la contraria.

