Córdoba logra un récord absoluto de exportaciones, con 2.786 millones entre enero y noviembre de 2022

Las ventas internacionales de las empresas cordobesas de enero a noviembre de 2022 superan, un año más, su récord histórico con 2.786 millones de euros, 235 millones más que en todo el año 2021, cifra supone un crecimiento del 19,7%, según ha informado el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Agustín López.

Este análisis exportador lo ofrece la empresa pública Extenda, que forma parte de TRADE, a partir de las cifras estadísticas de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que ayer informó de las cifras andaluzas, con récord absoluto de exportaciones.

“Son datos que no pueden pasar desapercibidos porque muestran un importante despegue de las empresas cordobesas en su expansión internacional. Un ritmo que hay que mantener, aunque la idea es seguir creciendo por lo que supone como motor de la economía y el empleo en la provincia”, ha señalado el delegado territorial en rueda de prensa.

El buen comportamiento del mercado internacional de Córdoba mantiene una balanza comercial muy saneada con el exterior, con el segundo mejor superávit comercial de la región, de 1.029 M€ y la mejor tasa de cobertura, del 159%.

“Los responsables de todo este crecimiento son las empresas cordobesas y sus profesionales, que han interiorizado que su mercado es todo el mundo”, ha señalado Agustín López. En este sentido, ha destacado que las empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas que llevan al menos cuatro años consecutivos exportando, han crecido un 7,9%, hasta las 586 empresas (de 2.070 empresas exportadoras en Córdoba), cifra que supera la total del año 2021.

Tan solo estas empresas regulares, 586 empresas de 2.070 empresas exportadoras registradas en Córdoba, concentran el 87% de todas las ventas. “El hecho de que crezcan las empresas que exportan regularmente habla de la consolidación en los mercados internacionales, por eso es bueno que aumente este número, porque no son exportadoras puntuales, son exportadoras que se van a mantener en la senda de las ventas internacionales”, ha explicado el delegado.

En cuanto a las cifras de facturación, las ventas están lideradas por el cobre y sus manufacturas, con 867 M€, el 31% del total, y un incremento del +36%. Le sigue el aceite de oliva, con 707 M€, el 25,3% y una subida del +19,4%, y máquinas, con 181 M€, el 6,5% y una leve bajada del 8,9%.

En cuanto al crecimiento en ventas, 8 de sus 10 primeros productos exportados han experimentado aumento. Hay que destacar el alza del comercio de perlas y piedras preciosas, con 84 M€ (3%) y aumento del 42%, el segundo mayor incremento de los diez primeros capítulos. En segundo lugar, la exportación de fundición, hierro y acero, que ha experimentado el mayor crecimiento del top 10 con un alza del 71%, y también el alza de ventas de muebles (que sube un 40%).

Las exportaciones alcanzan a los 17 de sus 20 primeros mercados y a 9 de los 10 primeros. Europa copa los tres primeros destinos, pero luego se diversifica hasta llegar a cuatro continentes, destacando el crecimiento en Asia, con un aumento del 67% en ventas a Corea del Sur.

El primer destino es Portugal, con 509 M€, el 18,3% del total, que dobla su dato con un aumento del 107% respecto al mismo periodo de 2021, el mayor entre los diez primeros destinos. Le siguen Italia, con 487 M€, el 17,5%, que sube un 12,2%, y Francia, con 372 M€, el 13,4% y subida del 20,6%, la tercera mejor del top 10.

En cuarto lugar, está Marruecos, con 260 M€, el 9,3% y un alza del 8,9%; seguido de EEUU, con 225 M€, el 8,1% y alza del 5,2%; Alemania, con 98 M€ (3,5%) y aumento del 20,1%; Polonia, con 83 M€ (3%) y una subida del 2,7%; Países Bajos, con 56 M€ (2%) y bajada del 61%; Reino Unido, con 52 M€ (1,9%) y un ascenso del 12,8%; y República de Corea, con 44 M€ (1,6%) y subida del 67%, la segunda mayor del top 10.

El delegado ha destacado que existe “otro dato que nos llena de optimismo y es que, entre enero y noviembre de 2022, un total de 422 de compañías cordobesas (de 2.070 empresas exportadoras) se han beneficiado de los servicios de Extenda”.

Estas 422 empresas equivalen al 72% de las exportadoras regulares de la provincia entre enero y noviembre de 2022 (586 empresas). “Lo cual evidencia que, en la búsqueda de los mercados internacionales, la empresa cordobesa encuentra cada vez más útil los servicios de Extenda.

La Junta de Andalucía, a través de Extenda, pone al servicio de las empresas andaluzas un equipo de consultoría especializada en materia de internacionalización. El equipo de consultoría está presente en cada una de las provincias andaluzas, con el objetivo de identificar productos y servicios con potencial exportador, y orientarlos hacia los mercados exteriores.

De esta forma, se facilita la internacionalización a través de una programación de acciones anual, que ofrece servicios de información, formación, consultoría y promoción. En este sentido, el delegado ha aportado algunos datos sobre la participación de las empresas cordobesas en Extenda, que se ha contabilizado en 510 acciones en 2022. Un número que supone el aumento del 2,8%, más que en 2021“.

De la participación de las empresas cordobesas en la agencia pública, ha destacado en algunos aspectos la búsqueda del empresario, sobre todo de información, con un total del 56%, seguidas de las de promoción, con un 30%, y las de formación (6,1% del total).

En 2022 ha sido significativa la participación de empresas de Córdoba en la búsqueda de oportunidades de negocio, con 138 empresas participantes en estas temáticas.

El programa de consultoría ha atendido a 28 empresas cordobesas en este periodo. Las empresas recibieron asesoramiento e inteligencia comercial, estrategia y acción internacional, consultoría de marcas, plan digital, asesoramiento legal, implantación, logística y transporte, entre otras temáticas.

El delegado territorial ha informado también que Extenda ha publicado las nuevas convocatorias para 2023, que pueden consultarse a través de su página web. Una amplia oferta abierta durante todo este año para que las entidades interesadas puedan mejorar su posición en el mercado internacional.

“Animo a las empresas cordobesas que aún no estén en este proceso o que se encuentren con obstáculos en su búsqueda de mercados internacionales a que recurran a los servicios que ofrece Extenda y la Delegación de Economía, que la acompaña en esta línea”, ha concluido el López. La apertura del mercado internacional es clave para la economía y el empleo de la provincia.

Por último, Agustín López ha recordado que Extenda ya forma parte de la Agencia TRADE, la ventanilla única que integra varias agencias y que será una nueva palanca para impulsar nuestra economía y facilitar su expansión e internacionalización.

Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública perteneciente a TRADE.

