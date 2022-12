Córdoba, Guadalajara y Palencia, las únicas provincias donde no se ha vendido ningún gran premio de la Lotería

Cero. Nada. Ni el Gordo, ni el segundo, ni el tercero, ni los dos cuartos, ni los ocho quintos. Ni un gran premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad ha sido vendido en una administración de la provincia de Córdoba.

Córdoba, Guadalajara y Palencia son las tres únicas provincias españolas en las que no se ha vendido ningún premio especial. Eso sí, es bastante probable que algunos de sus vecinos hayan sido afortunados por haber comprado un décimo premiado en otra provincia. Pero a nivel de administración de lotería, la suerte ha pasado literalmente de largo por la provincia cordobesa. Y es algo inaudito.

En los sorteos de años anteriores, en la provincia se había vendido algún cuarto premio, algún quinto. O incluso el Gordo, en al menos 12 ocasiones. Pero el sorteo de 2022 va a pasar a la historia como uno de los menos generosos de la historia reciente de la Lotería de Navidad.

El caso más extremo ha sido el del primer premio, que ha sido para el 05.490, y que ha sido vendido en 32 provincias: Noia y A Coruña (A Coruña), Fonsagrada (Lugo), Moreda de Aller y Oviedo (Asturias), Roquetas de Mar (Almería), Las Rozas, San Lorenzo del Escorial, Torrejón de Ardoz, Colmenar Viejo y Madrid (Madrid), Barberà de Vallés, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç de Castellet y Barcelona (Barcelona), Columbrianos (León), Bilbao (Bizkaia), Torrevieja (Alicante), Castelló de la Plana (Castelló), Castilleja de la Cuesta y Sevilla (Sevilla), Arroyo de la Encomienda y Valladolid (Valladolid), Granadilla de Abona, Callao Salvaje, San Cristóbal de la Laguna y La Guancha (Santa Cruz de Tenerife), Murcia, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares (Murcia), Platja d'Aro (Girona), Almuñécar y Granada (Granada), Arucas, Pájara, Telde, Arrecife, Antigua, Tomaraceite y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Tabernes de Valldigna, Alfafar, Alaquàs, Manises y València (Valencia), Albacete, Ávila, Ibiza (Balears), Miajadas (Cáceres), Jerez de la Frontera (Cádiz), Ciudad Real, Azkoitia (Gipuzkoa), Gibraleón (Huelva), Benasque (Huesca), Jaén, Villanueva del Trabuco, Torremolinos y Málaga (Málaga), Cordovilla y Pamplona (Navarra), O Porriño, Vigo, Poio (Pontevedra), y Soria. En Andalucía, el Gordo ha caído en todas las provincias salvo en Córdoba.

El resto del sorteo ha estado mucho menos repartido. Por ejemplo, el 04.074 del segundo premio solo ha sido vendido en Puigcerdà y Olot (Girona) y en Mungia (Bizkaia). El tercer premio, el 45.250, ha sido vendido exclusivamente en Madrid. Lo mismo ha ocurrido con el cuarto, el 54.289, repartido íntegramente en Calatayud (Zaragoza). El otro cuarto estuvo más repartido, pero sin suerte en la provincia de Córdoba.

