Cuando Córdoba enamora a los turistas y deciden casarse aquí

La huella que Córdoba deja en quienes llegan para conocerla como turistas o quienes pasan una temporada en la ciudad o la provincia por motivos de estudios o trabajo, hace que algunos de ellos decidan volver para celebrar su boda aquí y que Córdoba forme ya parte imborrable de sus vidas.

La exclusividad, la personalización y el lujo son las claves de estos eventos que se ofrecen a personas de otros países desde agencias especializadas en turismo de alto poder adquisitivo, como el caso de Córdoba Luxury Experience. 'Cásate en Córdoba' es el servicio que se ofrece a quienes “vienen y se enamoran de la ciudad, de sus rincones, de sus perfumes, de su gente y su gastronomía”.

En inglés, francés o italiano, la experiencia de esta agencia viene organizando bodas de personas extranjeras desde hace un lustro en Córdoba, según explica a Cordópolis su responsable, Inmaculada Lázaro. Ella comenzó a este tipo de eventos primero en Italia, donde estudió y vivió, pero a su regreso a Córdoba exploró aquí la posibilidad de ofrecer este servicio a quienes se enamoran de la ciudad. Clientes de Estados Unidos y de Italia han llegado a sus manos, después de haber conocido Córdoba y han decidido casarse aquí, como también bodas “mixtas” entre quien llegó a la ciudad y se enamoró de su pareja cordobesa y de la ciudad, cuenta.

A partir de tomar esa decisión, toda la maquinaria de organización de una boda se pone en marcha, con la perspectiva específica de hacer que esa celebración tenga todos los sentidos puestos en el sello cordobés que las parejas desean. “Apostamos por las empresas locales, muy especializadas y con gran experiencia en este tipo de eventos exclusivos”, dice Lázaro. Y, como ejemplo, pone el de contactar con modistos locales para el vestido de novia cuando requieren un diseño típico local, donde “los volantes les encantan”.

Cortijos típicos, fincas para eventos, coquetas iglesias o ermitas, palacetes o casas señoriales con patio son algunos de los espacios que requieren este tipo de novios. “Después de ver con ellos qué tipo de boda quieren y qué necesitan, nos encargamos de todo, desde los espacios al catering de la boda, las comidas o cenas previas y posteriores, y todos los servicios que requiere una celebración así, con la exclusividad de hacerlo a su gusto con el sabor cordobés y andaluz que buscan”.

“Hay quien alquila una casa señorial entera para esos días. Quieren un lugar exclusivo donde alojarse, donde poder vestirse el día de la boda”, expone esta especialista en bodas y eventos. Los preparativos personalizados van desde estos espacios a, por ejemplo, las invitaciones de la boda: “Hay artesanos cordobeses que hacen maravillas, dibujos a mano, cosas muy selectas y cuidadas”, que ganan el corazón de las parejas.

Porque, quienes recurren a este tipo de servicios no suelen reparar mucho en gastos, con preparativos que pueden ir desde los 25.000 a los 50.000 euros, señala sobre algunos de los eventos organizados por Córdoba Luxury Experience. Además, la boda se suele acompañar de otros servicios para quienes, llegados desde otros países, organizan una celebración de más de un día.

“Ofrecemos clases de flamenco para ellos y sus invitados, o hacemos catas de aceites, de vinos o de flores (...) Quieren cosas típicas de aquí, para ellos son cosas exóticas”, explica Inmaculada Lázaro. Y ahí, para la celebración de la preboda, suelen pedir trajes de flamenca para ese tipo de fiestas. “Algunos tampoco quieren renunciar a vivir lo que los cordobeses sentimos en la Feria cuando nos engalanamos para ir. Y sentir el tacto de la guitarra, nuestros rincones y gastronomía: ¡les encanta el flamenquín y el flamenco!”, reconoce.

Esta agencia cordobesa ofrece, incluso, que el viaje de novios que quiera hacer la pareja de recién casados tenga un primer 'aperitivo' “viajando por la provincia de Córdoba y Andalucía”, antes de marcharse a algún destino paradisíaco y volver a su país.

Desde la decoración personalizada a los vehículos que se emplean en la boda, todos los detalles se ofrecen a estas parejas de extranjeros que ven en Córdoba el lugar ideal para su boda. “Lo que les gustó al conocer la ciudad es su cultura. Y ahí tenemos un gran potencial”, reflexiona la especialista. “Apostar por lo cordobés es una garantía”. “Tenemos la huella de las tres culturas -islámica, judía y cristiana- a la que yo siempre sumo la romana”. Y ese viaje cultural e histórico, también en su propia boda, les enamora.

