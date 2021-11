Córdoba cierra octubre con una ocupación media de sus hoteles del 50%

Poco a poco, el sector hotelero de la provincia de Córdoba comienza a despertarse tras el año y medio de pandemia que lo ha dejado a mínimos. Según la última encuesta de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles de Córdoba estuvieron en octubre al 50% de su ocupación, de media. Así, a la provincia viajaron 91.363 turistas durante el mes pasado, lo que se tradujo en casi 165.000 pernoctaciones.

Los datos aún no son los previos a la pandemia, pero poco a poco se empiezan a acercar. La clave está en el turismo extranjero, que aún no llega con la fluidez de años pasados. De hecho, ahora mismo el turista que está sosteniendo al sector es el nacional. Así, a Córdoba viajaron 64.431 procedentes de cualquier punto de España, frente a los 27.205 extranjeros que llegaron a la provincia, según el informe del INE.

La última encuesta del mes de octubre ofrece también un buen dato: está aumentando la estancia media en Córdoba, que ya no es la más baja de Andalucía (como ha ocurrido a lo largo de los años). Así, los turistas pasaron una media de 1,81 noches en Córdoba. La media en España es de tres noches, una cifra parecida a la regional.

Según el INE, en octubre había abiertos un total de 179 establecimientos hoteleros en la provincia de Córdoba (hoteles, hostales y pensiones), que ofertaban 5.329 habitaciones y 10.615 plazas. El 50% estaban ocupadas en octubre, el 63% durante los fines de semana. En total, el sector tenía empleados a 1.088 cordobeses durante el mes pasado, según consta en las estadísticas.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros subieron un 67,4% en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020 en un contexto marcado por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico.

Sólo en el mes de octubre las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron los 23,8 millones, lo que supone multiplicar por más de cuatro (+365,6%) las realizadas en el mismo mes de 2020, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Atendiendo a la procedencia, las pernoctaciones de los viajeros residentes en España, que representaron el 39,9% del total de octubre, superaron los 9,5 millones, mientras que las de los extranjeros sobrepasaron los 14,3 millones.

Si se compara el dato de octubre de este año con el mismo mes de 2019, sin pandemia, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros muestran un descenso del 21,4%, debido exclusivamente al retroceso de las pernoctaciones realizadas por extranjeros (-33,5%), ya que las de españoles aumentan un 8,4%, por encima, por tanto, de los niveles prepandemia.

La estancia media aumentó en octubre un 38,3% respecto al mismo mes de 2020, situándose en 3 pernoctaciones por viajero.

