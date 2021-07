Córdoba acumula casi dos semanas sin fallecidos por Covid

La provincia de Córdoba lleva ya dos semanas sin fallecidos por coronavirus, según la información oficial de la Consejería. Aunque se haya informado en estos días de nuevas víctimas mortales, la mayoría de ellos fallecieron en junio o incluso en mayo. Según la fecha oficial de diagnóstico, el último fallecido por Covid 19 de la provincia de Córdoba perdió la vida el 26 de junio, tal y como consta en la estadística oficial.

De hecho, durante lo que va de julio no ha muerto nadie en la provincia de Córdoba a causa del coronavirus. En junio pasado perdieron la vida seis personas a causa del Covid en Córdoba. Es la cifra más baja desde el verano de 2020, cuando la pandemia prácticamente desapareció. Además, estas cifras se dan precisamente cuando los contagios siguen aumentando, especialmente entre la población más joven de la provincia de Córdoba. Todo ello lleva a concluir en el buen funcionamiento del proceso de vacunación a la población cordobesa, que está evitando muertes y enfermos graves por coronavirus.

Un dato clave es que el mes de junio ha sido, solo detrás de enero, el que más contagios ha sumado en todo 2021. En total, Salud ha registrado 4.439 positivos en la provincia de Córdoba, seis fallecidos y 20 ingresos en la UCI. En febrero de 2021, en plena tercera ola, hubo 3.884 positivos, 68 víctimas mortales y 46 ingresos en la UCI. Es decir, con más contagios hay la mitad de ingresos en la UCI y diez veces menos fallecidos.

El peor mes de todos en la provincia de Córdoba fue enero de 2021. Entonces se produjeron 13.122 positivos, 220 víctimas mortales y 138 ingresos en UCI. Es el pico de la pandemia en la provincia, justo después de las fiestas navideñas. En esa época aún no se había generalizado la vacunación.

Muchos de los expertos que asesoran a la Consejería de Salud señalan estos indicadores como la clave para no aumentar las restricciones después del incremento de contagios. Así, destacan que aunque cada vez hay más positivos, especialmente entre la población más joven, a la vez es más difícil tener a enfermos graves y a fallecidos.

