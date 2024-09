Córdoba tiene 368 inscritos en un programa de Salud para recibir atención inmediata ante un infarto o una angina de pecho.

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, se ha sumado a la celebración de los 25 años del Programa Corazón y ha destacado que este programa, “que salva vidas, porque permite dar una respuesta inmediata y con mayor eficacia ante un infarto o una angina de pecho”, cuente en la actualidad con 18.182 pacientes registrados.

En el acto, que ha tenido lugar en la sede del Centro de Emergencias Sanitarias 061, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, que es el próximo domingo, Rocío Hernández ha estado acompañada por la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; el delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista; el director del Plan Integral de Cardiopatías de Andalucía, Juan José Gómez, y el director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Ayuso.

Por provincias, Almería cuenta con 1.002 personas inscritas, Cádiz con 1.887, Córdoba con 368, Granada con 3.018, Huelva con 818, Jaén con 1,310, Málaga con 2.583, Sevilla con 7.177. Durante el pasado año el total de pacientes inscritos en este programa fue de 550, siendo el 78% de ellos hombres y hasta abril de este año el volumen de nuevas personas registradas ascendía a 191.

El Programa Corazón tiene como objetivo mejorar la atención sanitaria en pacientes con este tipo de sintomatología, garantizándoles un trato profesional y personalizado. Para ello, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 creó en 1999 una base de datos donde se han almacenado las historias clínicas de los pacientes que han solicitado pertenecer al programa y que han sufrido un ataque cardíaco y, de esta manera, los servicios de emergencias del Sistema Sanitario Público de Andalucía darán una respuesta inmediata y con mayor eficacia en caso de necesidad.

El infarto y la agina de pecho son la segunda causa de muerte en Andalucía

En una nota de prensa, la titular de Salud y Consumo ha abundado en que “la Tarjeta Corazón, que reconoce al paciente como inscrito en el Programa Corazón, permite identificar rápidamente al paciente y lo que le está ocurriendo cuando llama al 061, algo fundamental en estas situaciones”. En 2022 fallecieron 22.088 personas en Andalucía por enfermedades del sistema circulatorio, la tercera parte de todos los fallecidos en el año. En los datos provisionales de 2023 (los definitivos se publican en diciembre de este año), se aprecia una reducción de la mortalidad cardiovascular en Andalucía del 7,8%, “estas patologías siguen siendo la segunda causa de muerte” (26,5%).

Por este motivo, ha subrayado, “es tan importante contar con programas como el Programa Corazón, para los pacientes que han pasado ya por este proceso y tienen una recaída, o como el Código Infarto, que hace que en el hospital tengan todo preparado antes de que llegue el paciente con un infarto”. La consejera ha terminado su intervención agradeciendo el trabajo de todos los profesionales que a lo largo de estos 25 años han formado parte del Programa Corazón “por su implicación, dedicación y compromiso. Por poner el corazón”, jugando con el lema del Día Mundial del Corazón de este año, 'Un Mundo, un Hogar, un Corazón'.

Con este lema se pretende concienciar a la población mundial sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares y seguir una actitud cardiosaludable como modo de vida y en el propio hogar, aspecto en el que también ha incidido Rocío Hernández, que ha explicado que el nuevo Plan de Salud Cardiovascular en Andalucía, en el que está trabajando la Consejería, pretende “centrar la estrategia y el mensaje en la necesidad de mantener la salud cardiovascular, focalizar la atención en la promoción y la prevención incluso desde la infancia”.

“El objetivo no es sólo no enfermar sino evitar los factores de riesgo cardiovascular que pueden llevarnos a la enfermedad cardiovascular”, ha incidido antes de añadir que “los hábitos cardiosaludables, además, no sólo tienen repercusión en la enfermedad cardiovascular, sino que tienen impacto en la salud mental, capacidad motora y reducción del cáncer”.

Cómo inscribirse en el Programa Corazón

El Programa Corazón es un programa gratuito puesto en marcha por el Centro de Emergencias Sanitarias 061 en 1999, y avalado desde sus inicios por la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC), la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (Samiuc) y la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), para mejorar la atención de aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio o angina de pecho en la Comunidad Autónoma andaluza.

Este programa está dirigido a pacientes con alto riesgo coronario y cuenta en la actualidad con un total de 18.182 pacientes inscritos. Del total de pacientes inscritos la mayor parte de ellos son hombres, el 82,5% frente al 17,5% que son mujeres. En la mayoría de las ocasiones estos pacientes contactan con los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias del 061 para pedir asistencia por un dolor torácico, disnea o alteración del nivel de consciencia, siendo las patologías más frecuentes el Infarto de Miocardio y la Angina Inestable.

Para que un paciente forme parte del Programa Corazón, debe facilitar una ficha de autorización con sus datos personales debidamente cumplimentada, acompañada a ser posible del último informe de Cardiología, en el que se especifique su diagnóstico. El paciente recibe una tarjeta acreditativa de su pertenencia al Programa Corazón en la que se incluyen sus datos y un número personal.

En caso de sufrir una recaída, el paciente, sus familiares o la persona que presencie la situación deberá contactar con el 061, indicando que posee la Tarjeta Corazón y facilitando los datos personales. Esto facilita al centro coordinador el acceso directo a su historial clínico asociado al paciente y agiliza el envío de la ayuda. Los pacientes pueden solicitar información a través del teléfono de Salud Responde (955545060), a través del correo electrónico corazon.saludresponde@juntadeandalucia.es o del servicio de cardiología de su hospital, así como a través de las asociaciones de pacientes cardiacos de Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha gestionado en la última década 64.754 casos de pacientes con Infarto Agudo de Miocardio en Andalucía, siendo activado el Código Infarto al hospital a lo largo de estos años en casi 11.000 ocasiones. Por provincias, en Almería han sido atendidos por los equipos de urgencias y emergencias sanitarias 5.120 pacientes, en Cádiz 12.851, en Córdoba 4.018, en Granada 9.344, en Huelva 4.953, en Jaén 3.936, en Málaga 10.744 y en Sevilla 13.788.

El promedio de casos atendidos anualmente desde 2014 por los equipos de urgencias y emergencias sanitarias es de 6.206, siendo el total de pacientes asistidos con Infarto Agudo de Miocardio en 2023 de 4.657 y de 2.691 en lo que llevamos de 2024. El sistema sanitario público de Andalucía cuenta, además, con el Código Infarto, un sistema de alerta entre los equipos de urgencias y emergencias sanitarias y los hospitales, con la finalidad de reducir la mortalidad y morbilidad de las personas con síndrome coronario agudo, mejorar su recuperación y calidad de vida con la aplicación del tratamiento más adecuado de la forma más precoz y rápida posible.

El Código Infarto se ha activado desde los centros coordinadores de urgencias y emergencias en Andalucía en la última década en 10.915 ocasiones. Las provincias de Sevilla (2.671), Cádiz (2.059), Málaga (1.347) y Granada (1.125) aglutinan casi el 70% de las alertas activadas, seguidas de Almería (930), Huelva (705), Córdoba (594) y Jaén (340).

En estos años, el centro coordinador ha procedido a activar la sala de hemodinámica del centro hospitalario de referencia para el 15,1% de los pacientes atendidos por los equipos de urgencias y emergencias sanitarias con esta patología, llevando a cabo el traslado directo del paciente a la misma y la realización de la angioplastia primaria (cateterismo cardiaco).