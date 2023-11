Consumo transformador: otra forma de comprar es posible y la tienes al lado de casa

Con la cuenta atrás del Black Friday a punto de terminar y el pistoletazo de salida para las compras que se realizan en Navidad y Reyes, la ciudad de Córdoba ofrece toda una red de establecimientos que trabajan con productos ecológicos, locales, de segunda mano, de Comercio Justo o con fines solidarios. Otra forma de consumo es posible y, además, la tienes al lado de casa.

Economía social y solidaria en el centro y en los barrios

Así, repartidos por distintas zonas del centro y casco histórico de Córdoba, además de por barrios como Sagunto, Ciudad Jardín, Las Margaritas o la Avenida de Barcelona, los establecimientos que ofrecen alternativas de consumo transformador se encuentran cada vez más cerca y ofrecen muchas ventajas buenas para quien produce y para quien consume.

Por eso, la cooperativa de Comercio Justo IDEAS, ha desarrollado un mapa que visibiliza a las entidades locales que trabajan promoviendo un modelo productivo y de consumo más sostenible y justo. Este mapa Mapa de Iniciativas por una Córdoba Justa y Transformadora tiene el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a estas iniciativas y el desarrollo de nuevos hábitos de que promuevan valores y beneficios sociales y ambientales. A golpe de clic, todos los vecinos y vecinas de Córdoba pueden conocer qué establecimientos tiene más cerca de casa para hacer un consumo más sostenible.

En la misma línea de trabajo, IDEAS ha realizado una serie de rutas guiadas durante este mes de noviembre. Con todas las plazas agotadas, estos “Paseos Transformadores” han servido para recorrer las tiendas y las iniciativas del mapa, y conocer a las personas que están transformando la economía cordobesa con sus proyectos.

Si quieres un mundo más justo, solidario y sostenible, transfórmalo con tu consumo

La cooperativa IDEAS quiere empoderar a las personas consumidoras para construir el mundo que realmente deseamos. Para ello, en estas fechas en las que intensificamos nuestras compras, IDEAS te propone una oferta de hábitos de consumo sostenibles para añadir a tu cesta, y así promover un mundo con más igualdad, menos pobreza, mejores derechos laborales y un medio ambiente limpio y sano. ¿Te animas a echarlos al carrito?

Estas actividades de la cooperativa de Comercio Justo IDEAS se enmarcan en el proyecto de Educación para el Desarrollo ‘Córdoba por el ODS 12: Hábitos cotidianos para un modelo de consumo transformador’ que está apoyado por el Ayuntamiento de Córdoba.

