Los comerciantes de La Viñuela apelan a comprar en el barrio para reducir el impacto ambiental y mejorar la economía local

El Centro Comercial Abierto La Viñuela (CCA) ha lanzado este viernes un spot en redes sociales con una pregunta a sus seguidores: “¿Qué pasaría si no compráramos nada en grandes plataformas de venta por Internet durante un año?”. Mediante este vídeo, los comerciantes de la zona buscan concienciar a los ciudadanos enumerando los beneficios de comprar en el comercio de cercanía.

Así, en primer lugar, apelan a la reducción del impacto medioambiental y en segundo lugar, defienden la atención personalizada que reciben los clientes que acuden a las tiendas físicas.

Asimismo, a diferencia del comercio on line, el CCA busca potenciar las ventas en sus establecimiento adheridos destacando la devolución casi inmediata que ofrece la venta física, así como la creación de puestos de trabajo y la racionalización en las compras, lo que contribuye al ahorro.

En definitiva, acudir al comercio local favorece la revalorización del barrio y fomenta de la competenica local, “la que nos gusta”. “Los clientes son los que sustentan el comercio local porque hay cosas en las que Google no nos puede ayudar”, concluye el spot.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!