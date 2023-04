La candidatura de Paisajes del Olivar ante la Unesco se retrasa a 2025 por dos planos que hay que modificar

El expediente para que los Paisajes del Olivar de Andalucía sean declarados por la Unesco Patrimonio Mundial deberá mejorar dos de los catorce planos que lo conforman y que hacen alusión a las zonas de Carcabuey, en Córdoba, y las Campiñas de Jaén. Es por ello, según ha explicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, tras la celebración de la comisión institucional de esta candidatura, que ya “no se podrá llevar el expediente a la asamblea general de la Unesco en 2024 tal y como estaba previsto” y habrá que retrasarlo a 2025.

Este encuentro, en el que han participado representantes de algunas de las entidades que conforman esta comisión -las diputaciones de Jaén, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, las organizaciones agrarias y fundaciones como Savia o Juan Ramón Guillén- se ha convocado para informar sobre la situación en que se encontraba este expediente después de que, como ha expuesto Reyes, el Ministerio de Cultura haya trasladado el pronunciamiento sobre este expediente que ha realizado la comisión técnica del Comité de Patrimonio Mundial.

Al respecto, Francisco Reyes manifestado que después de presentar esta documentación, fue el pasado mes de marzo cuando se recibió “la comunicación de que en dos de los 14 planos o mapas que contempla el expediente, dentro de la multitud de documentos por los que está integrado, no estaba lo suficientemente clara la delimitación de las zonas de Carcabuey y de la Campiñas de Jaén”.

Esta cuestión, y el hecho de que la normativa de la Unesco “establece que no se puede aportar ningún documento nuevo al expediente a partir del 1 de febrero del año en curso, motiva que esos nuevos planos ya no se hayan podido aportar este año y habrá que esperar al 1 de septiembre de 2023 para presentar de nuevo el expediente”, según ha precisado el presidente de la Diputación.

Sobre la evaluación realizada por la comisión técnica del Comité de Patrimonio Mundial, Reyes ha destacado que “la parte positiva es la buena valoración que han hecho del expediente, lo completo que estaba desde el punto de vista técnico y las felicitaciones que hemos recibido, pero debido a esos dos planos ya no se podrá llevar el expediente a la asamblea general de la Unesco en 2024 tal y como estaba previsto”.

En esta línea, ha avanzado que “tendrá que llevarse a la nueva asamblea de 2025, una vez que durante el próximo año se proceda por parte de la Unesco a comprobar el expediente que mandemos en septiembre de este año a la oficina técnica para su análisis y revisión”.

“Con mejorar esos dos planos, que desde el punto de vista técnico no aclaran lo suficientemente bien el perímetro a proteger, creo que de aquí a 2025 habremos dado los argumentos suficientes para que este gran expediente para Andalucía sea una realidad por la ilusión que hemos puesto las distintas administraciones, la universidad y otras entidades que han participado en este proceso”, ha concluido Reyes.

