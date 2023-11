La campaña del aceite, peor de lo esperado por las lluvias de octubre

Uno de los secretos que tiene el olivo para ser el árbol estrella del Mediterráneo es su resistencia a largos periodos sin lluvia. Y hacerlo dando frutos: aceitunas. Para lograrlo, usa precisamente a su fruto como reserva hídrica. El olivo guarda el agua en la aceituna, a la que recurre cuando tiene sed. Curiosamente, esta sed del olivar es la que provoca que el aceite de oliva sea excelente. A menos humedad en la aceituna, un mayor rendimiento a la hora de producir aceite de oliva. A grandes rasgos, para conseguir un kilo de aceite de oliva hacen falta, aproximadamente, cinco de aceitunas. Los rendimientos medios de las últimas campañas han estado entre el 20 y el 25%. Pero las lluvias del pasado mes de octubre lo han cambiado todo.

Según los primeros análisis a las primeras aceitunas que ya han llegado a las almazaras (la campaña comenzó a generalizarse en el mes de octubre), elaborados por el laboratorio CSR y a los que ha tenido acceso Olimerca, los rendimientos medios de esta campaña son muy bajos: entre el 15 y el 17%. Es decir, si la cosecha ya iba a ser corta en kilos, con estos kilos se va a producir todavía menos aceite de oliva del previsto. Y eso, a la vez, está provocando que de nuevo estén subiendo los precios en origen.

Según han informado desde la organización agraria Coag en la provincia de Jaén, la lluvia de octubre, que fue abundante, llegó tras un extenso periodo de sequía. El olivo tiende a garantizarse su supervivencia. En este caso, el árbol comenzó a retener humedad en las aceitunas, que habían sufrido un fuerte estrés hídrico. Y es una humedad que aún no se ha perdido. Cuando llegan a las almazaras, ya no hacen falta cinco kilos de aceitunas para producir un kilo de aceite, sino prácticamente seis. Eso significa que la producción será algo más corta de lo esperado, una especie de tormenta perfecta para un sector que sufre una grave crisis.

El aforo de producción de la Junta de Andalucía calculó que en esta campaña en la provincia de Córdoba se producirán unas 751.000 toneladas de aceitunas, con las que se molturarán 143.000 litros de aceite de oliva. Pero al ser más escaso el rendimiento es probable que finalmente no se llegue a la cifra de 143.000 litros. A nivel nacional, el objetivo es llegar a los 750.000 litros, algo que tampoco está garantizado. En un año normal, España produce 1,5 millones de litros, justo el doble de lo previsto en esta campaña y de lo que se produjo en la anterior.

Es decir, la producción nacional de aceite de oliva no cubre la demanda existente. Y ese es el motivo por el que han subido los precios de una forma histórica: para reducir el consumo. El sector estima que el consumo ha caído un 40% en el último año, según lo difundido por la Asociación de Municipios del Olivo (AEMO), con sede en Montoro. Pero la producción un 50%. La diferencia se ha compensado con los enlaces entre campañas. Es decir, los excedentes que se guardan en los almacenes. El gran temor del sector es que en la campaña actual no se pueda atender la demanda, lo que volvería a disparar los precios aún más.

El precio máximo en origen se alcanzó este verano, cuando se llegó a pagar más de ocho euros por kilo producido, una cifra histórica. El anterior récord rondaba poco más de los cinco euros en origen. Con el arranque de la campaña y la paralización de las operaciones de compraventa, los precios bajaron de forma sensible hasta los 7,1 euros de media en origen. Pero en la última semana, con los rendimientos que se están comprobando, el precio ha vuelto a subir.

Así, según el sistema PoolRed, que informa en tiempo real de las cotizaciones del mercado, este lunes los precios ya habían subido de nuevo hasta los 7,25 euros en origen por kilo de aceite producido. Mientras tanto, y conforme acaba noviembre, la campaña de recogida de aceituna se generaliza en prácticamente todo el territorio andaluz.

El Gobierno confía en que los precios del aceite se moderen a lo largo de 2024, porque calculan que la producción aumentará en un 15% con respecto a la campaña de 2022 y 2023, que ha sido catalogada como la “más corta de los últimos 20 años” por la sequía.

En una respuesta parlamentaria a la que ha accedido Europa Press, el Ejecutivo explica que el escenario actual del aceite de oliva está caracterizado por esa campaña tan corta de producción, que finalizó el pasado 30 de septiembre.

En concreto, se produjo un 55% menos que en la pasada campaña, debido “fundamentalmente a la sequía”, lo que ha motivado ese incremento generalizado de los precios.

Sin embargo y con las estimaciones de producción de las comunidades autónomas, la previsión de cosecha de aceite de oliva de la campaña de 2023 y 2024 se sitúa un 15% por encima de la cosecha de la temporada anterior, hasta las 664.000 toneladas, por lo que se espera que “esto dé lugar a una moderación en los precios”.

Eso sí, el Gobierno ya advierte que este cálculo está “muy condicionado a que se produzcan o no precipitaciones pluviales”.

