Un calor que paraliza máquinas de aire acondicionado: “No es lo mismo comprar un aparato para Córdoba que para Soria”

¿Se le ha parado la máquina de aire acondicionado en plena tarde? ¿Ha notado que el chorro de aire es más propio de un ventilador que de un aparato climatizador? Si le ha ocurrido esto en su casa durante los últimos días, sepa que es algo más común de lo que se cree y que responde casi con total probabilidad a dos cuestiones: o a falta de mantenimiento o a que la potencia de su aparato no está hecha para aguantar las temperaturas extremas de la ola de calor que azota Córdoba desde el pasado 7 de julio.

Le ha ocurrido a Paloma, que contaba a este periódico que, después de varios días viendo cómo la máquina dejaba de expulsar aire frío por la tarde, llamó a un técnico y le comentó que estaba ocurriendo en muchas casas, especialmente en aquellas en las que las máquinas de aire están en la azotea al descubierto y/o son antiguas o de bajo coste, con lo que no están preparadas para aguantar el calor durante las horas centrales del día.

“Yo pongo el aire, me cuesta el dinero, pero lo que sale es ventilación, no aire acondicionado”, resumía Paloma a este periódico sobre un fenómeno que es bastante común y que no es cosa de este año. Es lo que cuenta el gerente de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), Manuel Servián, que explica que la paralización de los aparatos “es muy común en los equipos domésticos, no así en los de frío industrial o especializados, que son mucho más robustos”.

A partir de 40 o 45 ºC, el esfuerzo del aparato es mucho mayor

Servián defiende la compra de aparatos adaptados a ciudades como Córdoba o Sevilla, donde las temperaturas pueden ser mucho más extremas. “No es lo mismo comprar un aparato para Córdoba que para Soria, Benidorm o Cádiz. Las máquinas trabajan en un rango de temperatura; a partir de 40 o 50 ºC, el esfuerzo es mucho mayor”, detalla el presidente de AFAR, que añade que lo normal es que el consumidor busque los precios más ajustados.

Si el precio está ajustado, significa que los componentes también están más ajustados. Es decir, la máquina sigue trabajando, pero su rendimiento va a caer porque no está hecha para funcionar en una isla de calor, con temperaturas superiores a las que vienen indicadas en el producto. Servián señala que las características técnicas deben mostrar esta cuestión, y que el cliente debería tenerlo en cuenta en el momento de la instalación.

Así, instalar una máquina de poca potencia en una azotea al aire libre y sin sombra es muy probable que conduzca a un rendimiento bajo o a la paralización del sistema de frío, como le ha ocurrido a Paloma. A eso se suma la falta de mantenimiento. Servián afirma que lo ideal es una revisión anual o bianual, una limpieza de filtros o una supervisión del gas, que puede llevar a que la máquina resista mejor las condiciones climáticas tan extremas.

Por norma, el gerente de AFAR recomienda siempre comprar máquinas que tengan “un 10% más de potencia frigorífica en ciudades como Córdoba, porque eso se traduce en mejores prestaciones”. La opción de “instalar un toldo sobre la máquina de precio más ajustado sale más cara”, ironiza Servián.

El frío de Lucena gana cuota de mercado

Por otro lado, el gerente de AFAR ha destacado que, pese a la inestabilidad en los mercados producto de la especulación en los precios de las materias primas y de la inflación, las empresas del sector del frío de Lucena han ganado cuota de mercado en Europa y América. “La demanda general está siendo muy buena”, asegura.

Esto se debe a dos cuestiones: a la calidad de sus productos y a que China ha perdido cuota. “Los clientes prefieren fiabilidad y seguridad, y en ese ámbito nosotros tendemos a crecer”, relata Manuel Servián, que reconoce que, para colmatar este crecimiento, es necesario que se controle la inflación a lo largo del próximo año.