Se buscan donantes de sangre en Córdoba ante la escasez de reservas de hasta siete grupos

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba ha informado en su página web de la necesidad de recibir donaciones de hasta siete grupos diferentes debido a la escasez de reservas.

Así, el grupo del que se requiere una donación urgente es de aquellas personas que tengan B- mientras que los grupos que tienen un nivel bajo de reservas son O+, B+, AB+, O-, A- y AB- , por lo que el centro ha emplazado a su donación en dos o tres días.

La necesidad es casi plena ya que el único grupo que cuenta con reservas suficientes es A+. Los requisitos mínimos para donar es tener entre 18 y 65 años, pesar 50 kilos o más, pulso y tensión arterial sin alteraciones, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de hepatitis, sífilis o SIDA. La extracción de sangre dura unos diez minutos.

En este enlace puedes conocer todos los datos de las colectas organizadas para esta semana, que se realizarán en Peñarroya, Puente Genil, Espejo, Arroyo del Moro y Espiel.

