El aumento de autónomos en Córdoba se produce a costa de los mayores de 55 años

El autónomo senior sigue siendo el perfil que más crece en Córdoba. Y cada vez con mayor fuerza. Córdoba ha cerrado el primer trimestre de 2022 con 34.129 trabajadores autónomos a nivel global, son un 1,26% más de los que había al término del mismo trimestre de 2021.

Según el último informe del Ministerio de Trabajo sobre empleados por cuenta propia afiliados a la Seguridad Social, entre enero y marzo apenas ha habido nuevas altas (la estadística ha subido en 46) y el crecimiento de los autónomos está prácticamente congelado en todos los tramos de edad. A excepción, eso sí, de los mayores de 55 años, cuyo número ha crecido 5,5% respecto al primer trimestre de 2021.

Es decir, mientras de 55 años hacia abajo el número de altas y bajas está estancado, por arriba se está creciendo. En estos doce meses, las altas de autónomos de entre 25 y 39 años, y de 40 a 54 años han registrado un descenso de poca entidad. Al igual que se mantiene estancado el número de nuevas altas de autónomos de menos de 25 años (los que más facilidades económicas encuentran para registrarse en el RETA).

Mientras tanto, por el otro lado de la balanza, los desempleados de más de 55 años de Córdoba están recurriendo al autoempleo para reengancharse al mercado de trabajo. Es una tónica que se viene dando desde que se inició la pandemia e incluso desde antes, ya que este grupo de trabajadores ha estado siendo expulsados del mercado laboral, de forma que el llamado paro senior sigue ocupando gran parte del desempleo en nuestro país.

En este ámbito, a finales de año el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre publicó el Mapa de Talento Sénior, que evidenciaba que esta tendencia comenzó a observarse tras las crisis de 2008, que triplicó el desempleo entre los trabajadores mayores de 55 años y les obligó a emprender como una forma de ganarse la vida.

En el momento de publicar este informe, la cifra de mayores que trabajaban por cuenta propia (afiliados a la seguridad social), ascendía a 910.000 personas, lo que suponía un 27% de todos los autónomos españoles. En este sentido, el informe subrayaba que el trabajo autónomo en España crece conforme cumple años la población ocupada y en el colectivo senior está mucho más presente.

De hecho, de media, uno de cada cuatro afiliados mayores de 55 años a la seguridad social es autónomo, una circunstancia que en algunos tramos supera el 50% y que pone de manifiesto que ser autónomo es la opción mayoritaria para seguir activo en los últimos años de vida laboral.

En el caso de Córdoba, este colectivo se ha incrementado un 19,7% entre 2018 y 2022. En muchos casos, según vienen denunciando los sindicatos, convertirse en autónomo es una manera de mantener su relación contractual con la empresa bajo el régimen de falso autónomo (es decir, facturando a un único cliente). Ni el Ministerio de Trabajo ni las centrales de autónomos ofrecen datos de cuántos trabajadores por cuenta propia están en esta situación.

