Una asociación de juristas pide información sobre la montería donde se abatieron más de 400 ciervos y jabalíes

La asociación de Profesionales del Derecho Unidos por la Defensa Animal y el Medio Ambientea de Córdoba (Damac Juristas) ha solicitado información sobre la montería del pasado fin de semana "donde se abatieron 470 ciervos y jabalíes".

Así lo ha manifestado la asociación en sus redes sociales donde ha explicado que este viernes ha presentado un escrito ante la Delegación de Desarrollo Sostenible de Córdoba. Concretamente, se solicita información sobre dicha montería "con objeto de contrastar su legalidad".

Hay que recordar que unos 70 cazadores acudieron el fin de semana pasado a una batida en la finca Los Posteruelos, en Villaviciosa de Córdoba, a una jornada en la que se llegaron a abatir 447 piezas, según consta en las imágenes a las que ha accedido este periódico. La batida dispone de todos los permisos y es habitual en la zona. En enero de 2019 se produjo otra muy similar. Entonces, se abatieron un total de 413 piezas. La finca perteneció a la constructora Prasa. Fuentes cercanas a la compañía señalan que ahora estaría en poder del BBVA tras una ejecución hipotecaria. Actualmente, la finca está a la venta en el portal inmobiliario Haya.es.

La finca Los Posteruelos es uno de los grandes cotos de caza de la provincia de Córdoba. Al lugar solía acudir todos los inviernos el político asturiano Francisco Álvarez Cascos. También ha sido un coto común del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que se suicidó hace cinco años en una finca cercana (que también poseía Prasa). El paraje tiene 3.200 hectáreas principalmente en Villaviciosa, aunque también en Villanueva del Rey y Espiel. El coto de caza está cercado, algo que ha provocado la indignación de los colectivos ambientalistas, especialmente Ecologistas en Acción.

Por su parte, Damac Juristas ha indicado que "estará alzando la voz por tanto inocente masacrado" y que se suma a la manifestación nacional bajo el título 'No a la Caza' que tendrá lugar este domingo 6 de febrero a las 12:00 en Córdoba, de maneta simultánea a cuarenta ciudades del país.

Entre las provincias andaluzas adheridas se encuentra Almería (en El Palmeral), Cádiz (en Plaza San Antonio), Córdoba (en Plaza de las Tendillas), Granada (en Jardines del Triunfo), Málaga (en Plaza de la Marina) y Sevilla (en Prado de San Sebastián).

